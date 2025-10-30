Chiclana ya tiene sus Reyes Magos 2026

Chiclana ya tiene Reyes Magos de Oriente para 2026. Así, Melchor estará representado por Juan Navidad Villar, Gaspar será Juan Luis Agüera Butrón, mientras que Baltasar será Juan Estrada Rendón. Además, la Estrella de Oriente será María Parrado Ávila y el Cartero Real estará representado por Diego González Polanco.

Estos nombramientos fueron dados a conocer hoy en un acto que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José María Román, y donde también estuvieron presentes el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz; el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez; así como miembros de este colectivo social y familiares.

José María Román destacó que “la decisión de elegir a la Corte Real es muy difícil, pero viendo quiénes son podemos afirmar que se ha vuelto a acertar, con personas que conozco dese hace años y con las que tengo una especial relación”. Para continuar diciendo que “la nueva Corte Real no tiene ni idea de lo que se disfruta en estas próximas semanas, porque todos los días hay momentos emotivos, aunque también hay momentos duros”.

Por su parte, Juan Jesús Sánchez felicitó a los integrantes de la Corte Real y subrayó que “se trata de la decisión más difícil que tenemos que tomar los que formamos parte de la Asociación de Reyes Magos. Para nosotros, es una responsabilidad porque buscamos a personas que representen a nuestra ciudad”,

Juan Navidad declaró que “esta designación es un regalo muy valioso para mí. Es algo inolvidable y no tengo palabras de agradecimiento. Estoy en una nube y seguro que disfrutaré al máximo de esta experiencia”.

Asimismo, Juan Luis Agüera agradeció al Ayuntamiento y a la Asociación de Reyes Magos por la elección. “Estoy a disposición de esta para todo lo que sea necesario, colaborando en todo lo posible, con el objetivo de que esta Navidad sea un éxito”, dijo.

Por otro lado, Juan Estrada también agradeció a la Asociación de Reyes Magos su elección como Rey Baltasar e indicó que “tanto mi familia como yo estamos muy ilusionados y encantados por todo lo que está sucediendo”.

Además, Diego González afirmó que “he podido disfrutar mi sueño desde pequeño, que era ser futbolista profesional. En este tiempo he tratado de ser mejor persona y compañero. Para mí es un honor estar aquí y aportar mi granito de arena”,

Finalmente, María Parrado, que no pudo asistir al acto por motivos laborales, envío un vídeo en el que mostraba su ilusión por encarnar a la Estrella de Oriente. “Agradecer al Ayuntamiento y a la Asociación de Reyes Magos la oportunidad de disfrutar de esta experiencia, puesto que serán unas Navidades inolvidables”, manifestó

Rey Melchor

Juan Navidad Villar nació en Linares en el año 1950, aunque con 15 años de edad se traslada a Chiclana. Industrial feriante, su trabajo con sus atracciones lo realiza por toda Andalucía, aunque la sede de su empresa en el polígono industrial de Pelagatos. Y Desde el año 1995 es el delegado en Cádiz de la Asociación de Feriantes.

Muy vinculado a la ciudad, siempre ha colaborado con las personas más necesitadas.

Rey Gaspar

Juan Luis Agüera Butrón inició su vida laboral con 10 años en el ultramarinos Miguel Ordóñez como dependiente. En 1974, con 17 años, se incorpora como encargado al autoservicio Antonio Verdejo, pasando a ser propietario en el año 1977 hasta su jubilación, siendo un referente en el comercio tradicional y de barrio en nuestra ciudad.

El autoservicio Juan Luis, en sus 50 años de existencia, siempre ha colaborado con las entidades que han solicitado su ayuda, teniendo reconocimiento del Ayuntamiento por la prestación de servicio de atención a las familias derivadas de la Delegación de Servicios Sociales con motivo de la pandemia.

Rey Baltasar

Juan Estrada Rendón comenzó el negocio de ‘Los Pescadores’ en marzo de 1983, por lo que han pasado más de 40 años desde sus inicios.

En 1984 adquiere con sus hermanos un local en la primera pista de la playa de La Barrosa. En 1990 deciden crear la marca ‘Marisquería Los Pescadores’ y desde entonces no ha parado de crecer. En 2006, inauguró su último restaurante, esta vez en el Centro Comercial Bellamar de la Playa de la Barrosa, para dar cobertura hostelera también a toda la zona del Novo Sancti Petri.

Estrella de Oriente

María Parrado Ávila desde muy pequeña mostró conexión mágica con la música. Nacida en Chiclana, pronto se dio a conocer en programas de televisión.

El punto de inflexión llegó en 2014, cuando, con apenas 12 años, ganó la primera edición de la ‘La Voz Kids’ de Antena 3 TV.

En 2016 hizo la BSO de ‘Vaiana’ y en 2024 volvió a participar de la mano de Disney en ‘Vaiana 2’, poniendo de nuevo voz a las canciones en castellano. Sus últimos lanzamientos han sido los singles ‘Instante’, ’No es el momento’, ‘Casualidad’, ‘Besos de mi parte’ y ‘Tiempo al tiempo’ junto a Lucas Curotto.

Cartero Real

Diego González Polanco, aparte de sus estudios y formación académica, su vida desde pequeño la ha dedicado al fútbol. Formado en la Escuela de Fútbol Sancti Petri, pronto da un salto y forma parte de las escalas del Cádiz CF, debutando en el primer equipo en 2012.

En la temporada 2015-2016 el Sevilla FC se fijó en él y lo fichó para la cantera sevillista, llegando a debutar con el primer equipo esa misma temporada. En verano de 2017 firmó por el Málaga CF en Primera División y, posteriormente, forma parte de los equipos Elche CF y Albacete Balompié. Además, fue convocado varias veces para formar parte de la Selección Española de fútbol en categoría sub-21.

Este año, aquejado de problemas físicos que arrastra desde una década, Diego decide poner fin a su carrera deportiva.