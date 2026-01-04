Del arrastre de latas a despertarse con el sonido de una trompeta: dos tradiciones gaditanas el día antes y después de los Reyes Magos

El día más mágico del año está a punto de llegar y, para ello, queremos recordarte que existen dos tradiciones muy especiales que se viven el día antes y después de que lleguen los Reyes Magos de Oriente. Algeciras y Puerto Real celebran el 5 y 6 de enero de una manera diferente, con mucha ilusión y de una forma original.

En el caso de Algeciras, los niños y las niñas recurren al arrastre de latas desde por la mañana para llamar la atención de Sus Majestades de Oriente. Esto se hace el 5 de enero, con el objetivo de que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan oír el ruido de las latas y así recordar que tienen que venir a sus casas a traer los regalos.

Esta curiosa tradición se remonta al siglo XX, exactamente al año 1900, pero poco a poco ha ido extendiéndose a diversos municipios del Campo de Gibraltar. Algunas de las leyendas que giran en torno a esta original práctica señala al gigante Botafuegos, al que no le gustaba que los niños recibieran regalos y creaba una hoguera para extraviarlos. Así que, con el ruido de las latas, se aseguraban de que los Reyes Magos no se despistarían de su camino.

Otra de las teorías de esta curiosa tradición era que los niños arrastraban sus juguetes de hojalata para que los Reyes Magos supieran que objetos viejos y que necesitaban unos nuevos.

El ‘Tío de la Trompeta’ que despierta a los niños

El arrastre de latas en Algeciras se hace para llamar la atención de los Reyes Magos y que traigan muchos regalos. Mientras que, en Puerto Real, los más pequeños se despiertan el 6 de enero al ritmo del Quinto Levanta. El puertorrealeño Juan García Guerrero es el encargado de anunciar por las calles de la localidad la llegada de los Reyes Magos de Oriente, para que los más pequeños se despierten y puedan abrir sus regalos. Aunque este año no podrá hacerlo por cuestiones de salud, como así lo ha anunciado en redes sociales, pero sus ayudantes repartirán la ilusión.

Juan García Guerrero es conocido como el ‘tío de la trompeta’ y desde los años 70 mantiene la ilusión cada mañana en el Día de Reyes. Lo que comenzó en solitario, ha terminado siendo una tradición que no puede faltar en el pueblo y que muchos esperan que suene esta melodía para levantarse a abrir los regalos.