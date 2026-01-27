Las ganas del verano en Cádiz ya están aquí: los mercadillos con encanto han dado a conocer su calendario de fechas para este 2026
Durante julio y agosto se podrá disfrutar de estos mercadillos con encanto en Costa Ballena, El Puerto, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda
Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y ha dado a conocer su calendario de rutas más allá de Grazalema para este 2026
Entre tanto frío, lluvias, nieve, viento y mal tiempo, hay una sensación que no se olvida: la de disfrutar de los meses de verano al sol. Ese que en este mes de enero solo vemos a ratos, es el mismo que acompaña a hacer planes, visitar nuevos lugares, recorrer las playas gaditanas de una punta a otra, bañarnos en el mar o simplemente sentarnos en una terraza a ver la vida pasar.
A falta de unos meses para poder disfrutar de todo esto y mucho más, Mercadillos con Encanto ha dado a conocer en primicia, a través de su canal de Instagram, el calendario de mercadillos de la temporada de verano 2026. “Fechas, lugares y muchas ganas de volver a encontrarnos en algunos de nuestros enclaves favoritos”, han anunciado en sus redes.
Una noticia que ha inyectado de optimismo a los amantes de las compras veraniegas en estos mercadillos con encanto, cuya peculiaridad es estar situados cerca del mar. Lugares como Costa Ballena, Chiclana, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, volverán a acoger estos coquetos puestos artesanales durante julio y agosto de 2026. Además, han avisado que pronto abrirán inscripciones y que habrá que estar atentos a su canal de Instagram para estar al tanto de las fechas.
Fechas y lugares de Mercadillos con Encanto 2026
- Del 23 al 26 de julio. IX Pop Up Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota.
- Del 31 de julio al 3 de agosto. III Mercadillo de Verano Bodegas Osborne de Mora, El Puerto de Santa María.
- Del 6 al 9 de agosto. V Mercadillo de Verano Real Novo Sancti Petri Golf Club, Chiclana.
- Del 12 al 16 de agosto. X Pop Up Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota.
- Del 17 al 20 de agosto. II Mercadillo Club Las Redes, El Puerto de Santa María.
- Del 21 al 23 de agosto. VI Mercadillo de Verano del Real Club Náutico, Sanlúcar de Barrameda.
También te puede interesar