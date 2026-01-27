Las ganas del verano en Cádiz ya están aquí: los mercadillos con encanto han dado a conocer su calendario de fechas para este 2026

Durante julio y agosto se podrá disfrutar de estos mercadillos con encanto en Costa Ballena, El Puerto, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda

Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y ha dado a conocer su calendario de rutas más allá de Grazalema para este 2026

Imagen de archivo de un mercadillo con encanto en Sanlúcar
Imagen de archivo de un mercadillo con encanto en Sanlúcar / José Antonio de Lamadrid

Entre tanto frío, lluvias, nieve, viento y mal tiempo, hay una sensación que no se olvida: la de disfrutar de los meses de verano al sol. Ese que en este mes de enero solo vemos a ratos, es el mismo que acompaña a hacer planes, visitar nuevos lugares, recorrer las playas gaditanas de una punta a otra, bañarnos en el mar o simplemente sentarnos en una terraza a ver la vida pasar.

A falta de unos meses para poder disfrutar de todo esto y mucho más, Mercadillos con Encanto ha dado a conocer en primicia, a través de su canal de Instagram, el calendario de mercadillos de la temporada de verano 2026. “Fechas, lugares y muchas ganas de volver a encontrarnos en algunos de nuestros enclaves favoritos”, han anunciado en sus redes.

Una noticia que ha inyectado de optimismo a los amantes de las compras veraniegas en estos mercadillos con encanto, cuya peculiaridad es estar situados cerca del mar. Lugares como Costa Ballena, Chiclana, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, volverán a acoger estos coquetos puestos artesanales durante julio y agosto de 2026. Además, han avisado que pronto abrirán inscripciones y que habrá que estar atentos a su canal de Instagram para estar al tanto de las fechas.

Fechas y lugares de Mercadillos con Encanto 2026

  • Del 23 al 26 de julio. IX Pop Up Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota.
  • Del 31 de julio al 3 de agosto. III Mercadillo de Verano Bodegas Osborne de Mora, El Puerto de Santa María.
  • Del 6 al 9 de agosto. V Mercadillo de Verano Real Novo Sancti Petri Golf Club, Chiclana.
  • Del 12 al 16 de agosto. X Pop Up Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota.
  • Del 17 al 20 de agosto. II Mercadillo Club Las Redes, El Puerto de Santa María.
  • Del 21 al 23 de agosto. VI Mercadillo de Verano del Real Club Náutico, Sanlúcar de Barrameda.

También te puede interesar

Lo último

stats