El pueblo de Cádiz más bonito de España volverá a apagar sus luces en mayo: una noche a la luz de las velas por sus calles de raíces árabes

Es una de las citas más esperadas y especiales de Vejer de la Frontera. Una noche en la que se apagan las luces y sus calles de origen de árabe se iluminan a la luz de las velas. Es la antesala al verano y a la que acuden miles de visitantes de diferentes puntos de la provincia de Cádiz.

La de este año será el 30 de mayo, pudiendo así disfrutar de esta velada tan especial como antesala al verano. La Noche de Velas de Vejer es una de las citas con más encanto de La Janda, pues este pueblo más bonito de España convierte su casco histórico en un lugar mágico bajo la tenue luz de las velas.

Sus calles, plazas emblemáticas y los rincones más históricos del municipio, como el barrio de la Judería, el Arco de las Monjas, el Mirador de la Covacha o el entorno del Castillo se iluminarán en un recorrido de velas, creando una atmósfera especial y mágica para vecinos y visitantes.

El cartel de este año es obra del artista local ‘Dr. Lapi’, que vuelve a poner imagen a esta mágica experiencia a la luz de las velas en el casco histórico de Vejer de la Frontera. Así que si no quieres perderte la Noche de Velas en Vejer, apunta esta fecha y presta atención los detalles de la programación que se anunciarán en las próximas semanas.