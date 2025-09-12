Dos ferias repletas de tradición en la sierra de Cádiz donde perder la noción del tiempo este fin de semana

No te quedes con las ganas de disfrutar de la tradición de las ferias de los pueblos de Cádiz. Bornos y Ubrique se encuentran inmersos en sus respectivas fiestas mayores y estarán de celebración hasta este domingo, 14 de septiembre. Ambos municipios disfrutan ya de una amplia programación en la que destacan las exhibiciones ecuestres, sevillanas, concursos populares y pasacalles por las calles de la localidad.

Así que si este fin de semana quieres vivir nuevas emociones y no quieres quedarte en casa, toma nota de la programación de lo que está por vivirse en Bornos y Ubrique durante este fin de semana. Ambas citas son ineludibles y marcan el final del verano con un ambiente inolvidable. ¿A qué esperas para vivir sus tradiciones?

Feria de Bornos

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

20:00 h: XXIV Memorial Ecuestre Paco Montera, con carreras de cintas en las modalidades infantil y adulta. Modalidad infantil: medallas para todos los participantes. Modalidad adulta: Primer premio: premio en especies y diploma. Segundo premio: premio en especies y diploma. Tercer premio: premio en especies y diploma.

21:00 h: Actuación musical de la Orquesta Nueva Luna en la Caseta Municipal.

00:00 h: Concierto de Álvaro García en la Caseta Municipal.

Tras la actuación: Orquesta Nemesys hasta la madrugada.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

12:00 h: Cucaña popular junto al Recinto Ferial. Premio: jamón.

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

19:30 h: Gran espectáculo ecuestre realizado por Rancho Canasto bajo la dirección de Juanlu Garrido.

21:30 h: Actuación musical de la Orquesta Nemesys en la Caseta Municipal.

00:00 h: Concierto de Capullo de Jerez.

Tras el concierto: Orquesta Nemesys hasta la madrugada.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

16:30 h: Concurso ecuestre con inscripciones en la Caseta de la Feria de Ganado. Categorías y trofeos: Mejor jinete enjaezado adulto. Mejor amazona enjaezada adulta. Mejor pareja enjaezada adulta. Mejor coche de caballos.

16:30 h: Concurso ecuestre con inscripciones en la Caseta de la Feria de Ganado. Categorías y trofeos: Mejor jinete enjaezado adulto. Mejor amazona enjaezada adulta. Mejor pareja enjaezada adulta. Mejor coche de caballos.
19:00 h: Fiesta infantil con Toma Castaña y taller de pompas en la Caseta Municipal.

19:30 h: Gran espectáculo ecuestre realizado por Rancho Canasto bajo la dirección de Juanlu Garrido.

20:30 h: Certamen de sevillanas en las modalidades infantil, juvenil, adultos y veteranos.

Premios: Primero infantil: vale de 50 € y diploma. Primero juvenil: vale de 50 € y diploma. Primero adultos: vale de 50 € y diploma. Primero veteranos: vale de 50 € y diploma.

21:30 h: Entrega de premios de la Feria 2025 en la Caseta Municipal.

22:00 h: Exhibición de la Asociación Cultural Aires del Sur de Flamenco.

00:00 h: Gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales (supeditado a la autorización por riesgo de incendios).

Tras los fuegos: actuación musical de la Orquesta Nemesys.

Feria de Ubrique

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la agrupación musical ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos.

13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial.

18:00 a 20.00 horas. Academia de baile de Virginia Domínguez en la caseta municipal.

19:00 horas. Festival de Arte Ecuestre en la plaza de toros de Ubrique.

20:00 a 22:00 horas. Sevillanas en la Caseta Municipal.

22:00 a 00:00 horas. Actuación de Las Soles en la Caseta Municipal.

00:00 02:00 horas. Actuación de Rocío Silva en la Caseta Municipal.

02:00 a 04:00 horas. Actuación de Abraham Sevilla en la Caseta Municipal.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la Agrupación Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos.

13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del Recinto Ferial.

18.00 a 20:00 horas. Academia de baile de Miriam Córdoba en la Caseta Municipal.

18:30 horas. Corrida de toros en la plaza de toros de Ubrique en la que serán lidiadas reses de la ganadería de Adolfo Martín por Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota.

20:00 a 22:00 horas. Actuación de Bornolero (tributo a Rafael Farina y Manolo Escobar) en la caseta municipal.

22:00 a 00:00 horas. Tributo de El Barrio en la Caseta Municipal.

00:00 a 04:00 horas. Actuación de la orquesta ‘La Quinta Marcha’ en la caseta municipal.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE