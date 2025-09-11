Los sabores de La Janda llegan a este mercado gastronómico en Zahara de los Atunes

El entorno natural en el que se enmarcan municipios como Vejer de la Frontera, Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Medina Sidonia, entre otros, favorece la calidad y la riqueza de sus productos locales. Costas atlánticas ricas en pesca, dehesas interiores con caza y ganadería, así como los huertos, aportan productos frescos que revolucionan los sabores de La Janda.

Para poner en valor la cocina de esta comarca de la provincia de Cádiz, este viernes, 12 de septiembre, se celebrará la V Edición a la Excelencia Agroalimentaria Sabores de La Janda en Zahara de los Atunes. Este pueblo mágico de Cádiz se convertirá en el epicentro del sabor jandeño con una edición muy especial del mercado gastronómico que se ubicará en el Palacio de las Pilas (Castillo de las Almadrabas), enmarcado en el 30 aniversario de la Mancomunidad de La Janda.

El mercado gastronómico abrirá sus puertas a las 11:30 horas y finalizará a las 19:00 horas. A las 12:00 horas se llevará a cabo el acto institucional de entrega de reconocimientos y la apertura de la barra, que explotará la Asociación contra el Cáncer de Barbate y Zahara. Durante toda la jornada podrás recorrer los diferentes expositores y, a las 14:30 horas, tendrá lugar un Showcooking en el escenario central, a cargo de Arturo de la Flor.

Según indica Cosas de Comé, “una decena de empresas participarán en el mercado gastronómico, donde expondrán y pondrán a la venta productos de gran calidad, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional”. Además, con el Pasaporte Sabores de La Janda, el visitante recibirá un sello con cada producto adquirido y, al completar tres podrán votar para elegir el Mejor Producto de La Janda. Con la participación en las compras podrán entrar en el sorteo de una noche en el Hotel Antonio.