Este plato típico de Cádiz es uno de los más desconocidos que merece una mención aparte

La cocina gaditana prima por su excelencia y reconocimiento a nivel nacional. Su gastronomía es una de las más atractivas de España y por la que, cada año, los turistas se sienten atraídos por su buen hacer. Guisos, pescados, postres… Existe todo un recetario que no deja indiferente a nadie.

Sin embargo, no todos los platos cuentan con el reconocimiento que merecen. Existen algunos manjares que están infravalorados y que pueden pasar desapercibidos. Uno de ellos es el atún encebollado, una receta muy típica especialmente de Barbate.

En esta localidad, el atún rojo de almadraba se lleva todo el protagonismo, pero esta sencilla receta merece mención aparte. El atún encebollado es un guiso que bien se puede pedir como plato o tapa en cualquiera de sus bares o restaurantes de la zona como, por ejemplo, El Campero. En Cosas de Comé explican su famosa receta, “cuya fórmula pertenece a Dolores Sánchez, madre de Pepe Melero “el de El Campero”:

Ingredientes

250 gramos de atún rojo de almadraba cortado en tacos

Medio vaso de agua de aceite de oliva.

2 dientes de ajo.

1 cebolla grande.

1 ramillete de orégano salvaje.

Sal.

0,2 litros de caldo de pescado

Media cucharada de pimentón.

2 cucharaditas de vinagre de Jerez

1 hoja de laurel

Cómo se prepara

Siguiendo con las instrucciones de Cosas de Comé, en primer lugar colocamos en una sartén el aceite, lo calentamos un poco y añadimos los ajos laminados, la cebolla troceada en tiras muy finas y el orégano. A fuego medio dejamos que se sofría hasta que la cebolla quede transparente, pero sin coger color. La cebolla debe quedar tierna.

Añadimos media cucharada de pimentón y dos cuharaditas de vinagre de Jerez, además del caldo de pescado. Dejamos cocer hasta que se reduzca un poco la salsa. Mientras tanto partimos el atún en trozos de dos por dos centímetros. Cuando vayamos a comer incorporamos el atún a la sartén, con el fuego medio y dejamos cocer unos dos minutos con una tapadera.