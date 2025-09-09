Bornos se va de feria: toda la programación para que disfrutes en el pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía

Septiembre simboliza la despedida del verano y la vuelta a la rutina, pero no hay nada mejor que disfrutar de este mes con alegría. Lunares, flamenco, gastronomía y tradición se dan la mano para celebrar el resto de ferias que quedan en la provincia de Cádiz. Una de ellas es la Feria de Bornos, que tendrá lugar desde este miércoles, 10 de septiembre, al 14 de septiembre.

Como cada año, este pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía acogerá un ambiente único, en el que no faltarán las actividades tradicionales como los paseos de caballos, las sevillanas y las actuaciones musicales en directo. Así que si no quieres perderte ningún detalle de esta festividad y aprovechar para descubrir las tradiciones de este mágico pueblo gaditano, toma nota de todo lo que se va a vivir hasta este domingo en Bornos.

Programación completa

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

21:15 h: Encendido del alumbrado extraordinario.

21:30 h: Cena homenaje a los mayores en la Caseta Municipal (información e inscripción en el Registro del Ayuntamiento).

22:30 h: Actuación de Pareja de Ases con Justo Gómez y Rocío Cortés en la Caseta Municipal.

00:00 h: Actuación musical de la Orquesta Nemesys para cerrar la noche.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

13:00 h: Inauguración de la Feria de Ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

15:00 h: Almuerzo “Día de la Mujer” en la Caseta Municipal, amenizado por el grupo Rumbaleando.

20:00 h: Yincana Ecuestre organizada por la Asociación Cultural Amigos del Caballo Paco Montera. Modalidad infantil: medallas para todos los participantes. Modalidad adulta: Primer premio: premio en especies y diploma. Segundo premio: premio en especies y diploma. Tercer premio: premio en especies y diploma.

21:30 h: Premio a la Mejor Caseta 2025. Premio: 150 €.

23:30 h: En la Caseta Municipal, actuación de Tributo a Camela. Mecamela.

A continuación: Orquesta Nueva Luna hasta la madrugada.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

20:00 h: XXIV Memorial Ecuestre Paco Montera, con carreras de cintas en las modalidades infantil y adulta. Modalidad infantil: medallas para todos los participantes. Modalidad adulta: Primer premio: premio en especies y diploma. Segundo premio: premio en especies y diploma. Tercer premio: premio en especies y diploma.

21:00 h: Actuación musical de la Orquesta Nueva Luna en la Caseta Municipal.

00:00 h: Concierto de Álvaro García en la Caseta Municipal.

Tras la actuación: Orquesta Nemesys hasta la madrugada.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

12:00 h: Cucaña popular junto al Recinto Ferial. Premio: jamón.

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

19:30 h: Gran espectáculo ecuestre realizado por Rancho Canasto bajo la dirección de Juanlu Garrido.

21:30 h: Actuación musical de la Orquesta Nemesys en la Caseta Municipal.

00:00 h: Concierto de Capullo de Jerez.

Tras el concierto: Orquesta Nemesys hasta la madrugada.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

13:00 h: Exposición y venta de ganado.

14:00 h: Paseo de caballos.

16:30 h: Concurso ecuestre con inscripciones en la Caseta de la Feria de Ganado. Categorías y trofeos: Mejor jinete enjaezado adulto. Mejor amazona enjaezada adulta. Mejor pareja enjaezada adulta. Mejor coche de caballos.

19:00 h: Fiesta infantil con Toma Castaña y taller de pompas en la Caseta Municipal.

19:30 h: Gran espectáculo ecuestre realizado por Rancho Canasto bajo la dirección de Juanlu Garrido.

20:30 h: Certamen de sevillanas en las modalidades infantil, juvenil, adultos y veteranos.

Premios: Primero infantil: vale de 50 € y diploma. Primero juvenil: vale de 50 € y diploma. Primero adultos: vale de 50 € y diploma. Primero veteranos: vale de 50 € y diploma.