Una exconcursante de MasterChef americano visita Cádiz y no soporta esto de la capital

Una de las ciudades más turísticas de España en época estival es la capital gaditana. De hecho, la ciudad de Cádiz está considerada "la joya escondida" europea favorita para los cruceristas británicos. Y no es para menos, ya que la ciudad más antigua de Occidente atrae en cualquier momento del año a miles de visitantes atraídos por su cultura, gastronomía, playas, monumentos históricos y su gente. Españoles, británicos, estadounidenses, alemanes...en definitiva, miles de guiris que eligen esta tierra del sur de España para desconectar unos días de su rutina y disfrutar de unas vacaciones placenteras.

Sin embargo, aunque Cádiz esté de moda y algunos se refieran a ella como un auténtico paraíso, parece que no a todos le gusta la capital gaditana. Este ha sido el caso de una conocida tiktoker americana y exconcursante de MasterChef 11, que la hemos visto también de colaboradora en Zapeando junto a Dani Mateo. Su nombre es Rachel Anne y, a través de sus redes sociales, ha compartido un vídeo donde muestra un resumen de su visita a Cádiz y lo que no puede soportar de la capital gaditana. "Mi primera vez en Cádiz fue un poco raro", ha titulado la publicación de TikTok.

"Hoy me voy a Cádiz por primera vez". La americana comienza el vídeo contando que se había despertado en Málaga, pero a pesar de no encontrarse bien se desplazó hasta la ciudad gaditana con sus amigas. "En Cádiz algo pasa, no hay luz en toda la ciudad pero gracias a Dios encontramos esta heladería, el único sitio abierto", continúa explicando Rachel Anne.

Después de refrescarse con el helado, la americana ha confesado qué es lo que no soporta de Cádiz. "Mi piel guiri no aguantaba el sol de Cádiz", mientras trataba de protegerse de los intensos rayos de sol. Aún así, la tiktoker ha confesado que le encanta el arte de esta tierra, la comida y, sobre todo, la playa de La Caleta. En este rincón mágico, Rachel Anne se ha dado un baño y ha explicado que le habían contado "que esta playa tiene miles de años de historia".

Finalmente, tras un refrescante baño para sofocar las altas temperaturas, la exconcursante de MasterChef americano, buscó un sitio para cenar pero tuvo que esperar mesa sentada en el suelo, "pero felices"; brindando con sus amigas antes de tapear por las calles del casco histórico. Finalmente, la americana ha quedado sorprendida con el encanto que se respira en la capital gaditana y la belleza de sus emblemáticas playas.