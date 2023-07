El vídeo viral de TikTok que recomienda estos lugares de Cádiz para comer

"Lo que más me gusta hacer cuando vengo a los sitios es probar la comida, así que estamos en Cádiz y no podía ser menos", así comienza el vídeo de TikTok de la influencer Ariane Hoyos Pérez que cuenta ya con 47.100 me gusta en esta red social. Esta TikToker, también conocida en Instagram, ha estado en la capital gaditana en un solo día y ha visitado los lugares imprescindibles del casco histórico de Cádiz, con baño incluido en La Caleta.

Como no puedes marcharte de la ciudad sin probar su fabulosa gastronomía, la influencer ha seguido las recomendaciones gastronómicas de sus seguidores para saborear los mejores rincones de Cádiz y lo ha compartido con sus seguidores en TikTok.

La primera parada que ha hecho ha sido en el centro neurálgico de la ciudad, el templo gastronómico de la capital gaditana. La influencer se ha adentrado en el Mercado de Abastos para visitar los diferentes puestos y probar uno de los productos típicos de esta tierra de sabores. A través de su vídeo la vemos como una auténtica gaditana acercándose al mostrador de uno de los puestos para probar "los chicharrones de Curro, el mejor". Allí ha pedido un cuarto de chicharrones que ha disfrutado con una cerveza Cruzcampo bien fresquita.

La siguiente parada ha sido la Freiduría Las Flores, situada en la emblemática plaza que le da nombre y a escasos metros del Mercado de Abastos. A la influencer no le ha importado la espera ya que ha sido uno de los lugares más recomendados por sus seguidores, así que con papelón de cartón en mano ha probado la clásica tortillita de camarones y cazón en adobo.

La playa da mucha hambre, así que después de darse un baño en La Caleta, la influencer necesitaba probar algo de dulce así que ha ido a la pastelería y confitería Alameda para probar "la delicia de Cádiz". Tras este momento dulce y para terminar el día en la ciudad gaditana, ha concluido su visita gastronómica y turística en la capital comiendo en Casa Lazo. A través de su viral vídeo de TikTok la hemos visto probar las pijotas y acedías para disfrutar de la comida tradicional.

No sabemos si Ariane Hoyos es buena crítica gastronómica o no, pero de lo que sí estamos seguros es que ha disfrutado de los sabores de Cádiz y los encantos de esta tierra única. Además de este vídeo, en su perfil de TikTok podemos ver otros reels dónde la vemos comprar imanes como souvenir de la ciudad y los lugares que ha visitado en Cádiz en un solo día.