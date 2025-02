Así de espectacular se ve el mágico atardecer sobre uno de los castillos de Cádiz bañado por el mar

Si te parece que la ciudad de Cádiz está repleta de lugares con encanto eso es porque aún no te has parado a contemplar su cielo al caer el sol. No hay rincón que pueda ocultar la magia que se siente cuando acontece uno de los espectáculos naturales más incomparables de Cádiz.

No hay atardecer que se repita, quizás por eso quienes padecen de opacarofilia se muestran expectantes por ver con qué colores les sorprenderá cada día. Al caer la tarde el cielo gaditano se tiñe de colores rosados, anaranjados y violetas, que se entremezclan a la perfección con el turquesa de las aguas que bañan la Tacita de Plata.

Este espectáculo está al alcance de los más afortunados y, cuando son testigos de tal belleza, se atreven a declarar el atardecer de Cádiz como el más bonito de España. Su fama es tanta que incluso traspasa pantallas, ya que no hay quien se resista a fotografiar este momento del día y compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Uno de los últimos vídeos publicados en Instagram, que ha cautivado a los usuarios de esta red social, ha sido el del fotógrafo José Ignacio Ouviña (@kms_infinitos), que se define a sí mismo como “sunset lover”. En su red social se pueden ver increíbles fotografías de atardeceres gaditanos y un sinfín de rincones mágicos en sus diferentes pueblos.

Tal y como se ve en el vídeo, compartido también por el Patronato de Turismo de la Provincia de Cádiz (@cadizturismo), se ve reflejado cómo combinan a la perfección los colores anaranjados del cielo gaditano con el camino iluminado del Paseo Quiñones hacia el Castillo de San Sebastián, bañado por el mar. Tanto es así que el autor del vídeo lo define como “cuando el sol baja para besar al mar, arrojando largas sombras que acentúan el contorno del paisaje”.