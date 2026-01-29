Esta encantadora finca está en la puerta de entrada de los pueblos blancos de Cádiz y celebrará unas jornadas gastronómicas del estofado

Este fin de semana toca despedir el interminable mes de enero y, para ello, te recomendamos que lo celebres disfrutando de una deliciosa comida. Si eres amante del buen comer deberás saber que la Hacienda El Santiscal, situada en Arcos de la Frontera, celebra este sábado, 31 de enero, y el domingo, 1 de febrero, unas jornadas muy especiales dedicadas a uno de los clásicos de su cocina: el estofado.

Durante estos dos días podrás disfrutar de su estofado estrella, junto a nuevas propuestas gastronómicas creadas especialmente para la ocasión. Además, no tendrás por qué renunciar a su carta habitual, donde no faltan sus platos y postres caseros. Estas jornadas gastronómicas vendrán acompañadas con un buen tardeo, karaoke y el mejor ambiente para que disfrutes de una experiencia agradable.

Un retiro de gastronomía y naturaleza

Esta preciosa finca situada en Arcos de la Frontera ocupa una hermosa casa noble del siglo XV restaurada, evocando sentimientos de romance propios del Siglo Oro español. Esta hacienda, que cuenta con hotel, restaurante y una zona ajardinada con pisinca al aire libre, dispone de unas increíbles vistas al lago de Arcos y de su entorno natural.

La Hacienda El Santiscal cuenta con todas las comodidades para disfrutar del descanso y la desconexión. Un resort para sentir la paz y la tranquilidad, rodeado de naturaleza y saboreando la gastronomía local. Su restaurante de abacería gourmet redescubre los sabores auténticos y tradicionales con un toque de sofisticación y creatividad. Su propuesta gastronómica está basada en los mejores embutidos, quesos artesanales, conservas selectas y productos de la más alta calidad.