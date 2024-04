El curioso nombre de esta zona de Cádiz que llama la atención en toda España

Entre los 50 pueblos de España con los nombres más curiosos que ha elaborado 20minutos, se ha colado en la lista uno de los barrios gaditanos que no pasa desapercibido para nadie. Se trata del Meadero de la Reina, un barrio situado en el municipio de Puerto Real que despierta la sonrisa de aquellos que pasan por allí.

Su nombre, cuánto menos curioso, debe su origen a un hecho histórico de una supuesta parada de emergencia de la Reina Isabel II. Esta barriada se encuentra en un lugar de paso, muy cerca de la carretera A-4 conocida como la autovía del Sur, próxima al barrio Jarana.

Históricamente, Puerto Real ha sido un lugar estratégico de comunicaciones durante el siglo XIX. Es en la segunda mitad de este siglo, en el año 1862, cuando la Reina Isabel II, en compañía de su esposo Francisco de Asís y sus dos hijos mayores, Alfonso XII y la infanta Isabel, visitaron estos lares para ganarse el cariño y afecto de sus súbditos.

Según cuenta la tradición oral, la Reina Isabel sintió la necesidad de ir al baño y al estar de paso no tuvo más remedio que hacer una parada de emergencia entre los matorrales, como podría hacerlo cualquiera que no fuera de la nobleza. Es por esta urgencia urinaria de la monarca de donde le viene el nombre a este barrio gaditano, Meadero de la Reina. Sea Real o no esta historia, se hizo muy popular en la zona entre los gaditanos y hoy en día este curioso nombre es motivo de interés para muchos visitantes.