El Carnaval de Conil 2026 invita a disfrutar de una gran fiesta en este pueblo de la costa de Cádiz después del temporal: gastronomía, actuaciones y horarios

Dicen que al mal tiempo buena cara, así que nada mejor que disfrutar de la música, la fiesta y las actuaciones de la programación del Carnaval de Conil 2026. Desde este viernes ya habrá actos por el carnaval, aunque oficialmente transcurrirá del 14 al 22 de febrero, casi todo un mes, pues antes y después de esta fecha se han completado con diferentes actos y eventos con motivo del carnaval.

En este sentido, Conil de la Frontera, atraerá a todo aquel que desee disfrutar de su fiesta carnavalesca en este rincón de la costa de Cádiz. Gastronomía, actuaciones de las agrupaciones del COAC 2026, fiesta de disfraces, el IV Concurso de Romanceros 'Villa de Conil', la Gran Cabalgata y mucho más, es todo lo que te espera durante casi todo el mes de febrero en este pequeño municipio costero. Esta será su programación:

Viernes 13 de febrero

XIII Festival de bailes por tanguillos de Cádiz. A las 17:00 horas en la Casa de la Cultura. Organiza: delegación de fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Pregón infantil de Carnaval. A las 17:00 horas en la carpa municipal. Organiza: delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Fiesta infantil de carnaval con hinchables. A las 17:30 horas en la carpa municipal. Organiza: delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Sábado 14 de febrero

Pregón de carnaval conileño. A las 19:30 horas en plaza de España a cargo de Antonio Altamirano Moreno. Actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales. Actuación de la Chirigota de El Molina y El Melli ‘Los que la tienen de mármol’; Actuación de la Chirigota de los Molina ‘Los Compay’.

Domingo 15 de febrero

Gran Mejilloná a las 12:30 horas en la plaza Torre de Guzmán. Organizada por la Asoc. ACUPA.

Actuación Comparsa de Cádiz, de Manuel Cornejo: ‘Los invisibles’ y agrupaciones locales.

Miércoles 18 de febrero

Festival de Carnaval ‘Villa de Conil’. A partir de las 19:30 horas en la Casa de la Cultura. Actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales. Actuación del Coro de Julio Pardo ‘El Sindicato’. Organiza: delegación de fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Jueves 19 de febrero

IV Concurso de romanceros ‘Villa de Conil’. A partir de las 20:00 horas en la Casa de la Cultura. Organiza: delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Conil.

Viernes 20 de febrero

Fiesta de disfraces a partir de las 22:30 horas en la plaza de España. Fiesta de Carnaval tematizada ‘Indios y Vaqueros’. Actuación Comparsa de Cádiz del Joná ‘El Manicomio’.

Sábado 21 de febrero

Gran Cabalgata de disfraces. Salida a las 17:00 horas de la explanada del Piojito. Recorrido: carretera, Antonio Ligero Hec, Rosa de los Vientos, Enólogos, Chiclana, Prieta, Puerta de la Villa, Plaza de España.

Gran Baile de disfraces. A partir de las 21:00 horas en la plaza de España. Actuación musical y comparsa de Cádiz: Comparsa de Diputación ‘La Carne-Vale’.

Fiesta de disfraces: a partir de las 22:30 horas actuación musical.

Martes 24 de febrero

Degustación gastronómica: Jamoná Popular. A las 20:30 horas en la Casa de la Cultura. Organiza: Asociación de Mayores ‘El Hogar de Conil’. Actuación Coro de Cádiz. Actuación agrupaciones locales.

Viernes 27 de febrero

Fiesta infantil de carnaval. A las 16:00 horas en el salón multiusos de El Colorado.

Sábado 28 de febrero