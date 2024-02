La nueva canción de Dani Martín: todos los lugares del verano en Cádiz y los famosos que se mencionan

Dani Martín ha vuelto a sorprender a todos sus fans con una nueva canción, aunque en diciembre de 2022 rompiera los corazones de sus seguidores anunciando su retirada temporal. Este lunes, coincidiendo con el cumpleaños del artista, la magia ha vuelto a surgir lanzando un nuevo tema titulado Ester Expósito, donde la actriz de Élite es la protagonista indiscutible de la canción.

Ahora bien, la letra del nuevo tema de Dani Martín no solo hace referencia directa a Ester Expósito. También forman parte de ella Hugo Silva, Aron Piper y Leiva, siendo el escenario ideal un verano en Cádiz, mencionando diferentes emplazamientos de la costa gaditana.

La letra narra un verano con amigos, de Tarifa al Palmar. Y es que el cantante es un enamorado de la provincia de Cádiz, donde incluso tiene casa en Zahara de los Atunes y le hemos visto alguna vez cantando en uno de los chiringuitos de la playa de esta localidad.

La letra comienza hablando del ambiente “Los Ronaldos, Nikis y Green Day. De fondo los Clutch, también Coldplay. Y el verano en Cádiz estaré”. Continúa mencionando “Niñas de Tarifa. Siempre le pide whisky sour, bésame. Cierro los ojos. Chicas del Palmar vienen también, van con Hugo Silva y no sé quién. Un actor que sale en Élite, pide otra ronda y vemos qué. Vamos a la Luna (Zahara) y luego al Ben. Estoy en el Tumbao (Tarifa) con Nacho y Lay’s”. Cuando el cantante se fija en la actriz: “Espérate y pellízcame que he visto a Ester Expósito que no la conozco en persona y me tiene muy loco”, continúa la canción.

En este universo especial de Dani Martín sobre un verano eterno en la costa de Cádiz suena de fondo La Foto del Canto del Loco y también Princesas de Pereza. La respuesta de la actriz no se hizo esperar, que sabía que esta canción iba a ser lanzada, y ha respondido lo siguiente: “Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento, te admiro”. A lo que él ha respondido con humor y un guiño a la letra: “Eres la mejor, aunque ni me mires, hija”.