Esta cafetería de Cádiz te hará sentir como si estuvieras en el mágico mundo de Alicia en el País de las maravillas

Si necesitas un lugar donde dejar volar tu imaginación y sumergirte en un mundo de fantasía, en el centro de Cádiz encontrarás lo que buscabas. En la calle Nueva, a unos pasos de la céntrica plaza de San Juan de Dios, se encuentra el Café de Ana, una cafetería donde sirven desayunos, Brunch, meriendas y picoteos en un ambiente repleto de fantasía.

Con solo echar un vistazo desde el exterior, notarás que se trata de un lugar especial. Cruzar la puerta decorada por buganvillas te hará sentir como si estuvieras entrando en el mágico mundo de Alicia en el País de las maravillas. Su estilo vintage, su decoración con objetos de colección, librerías e incluso máquinas de escribir antiguas llamará tu atención.

Esta decoración crea una atmósfera casi fantástica, donde se mezcla luces tenues, un mobiliario ecléctico, flores y muchas curiosidades. Más allá de tomar un café, desayunar o tomar el Brunch, cada mesa parece contar una historia. Así que, si estás buscando un lugar para disfrutar de una pausa y poner en orden tus ideas, el Café de Ana es todo lo que necesitas.

En Cádiz tienen tres locales, aunque cada uno con su esencia. El primer Café de Ana se encuentra en Príncipe de Asturias, el segundo de ellos en Ana de Viya, en la avenida principal de Cádiz y situado a unos 50 metros de la playa. El tercero de ellos es el de calle Nueva, el único del centro gaditano y que cuenta con bastantes mesas en el exterior e interior.

En su amplia carta puedes encontrar múltiples opciones: desayunos, desayunos internacionales, café y chocolate, crepes, croissants, sándwich, batidos, granizados y helados, opciones de picoteo, especialidades de la casa y su famoso Brunch.