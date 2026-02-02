Los amantes de la trufa podrán saborear estos suculentos platos en este restaurante de El Puerto: un maridaje perfecto con vinos trufados

La trufa es uno de los ingredientes que más popularidad ha alcanzado en el universo gastronómico. Esta delicia se la conoce como el oro negro, por su exquisito sabor que acompaña a cualquier plato de carne, verduras o pasta. Cada vez está más presente en las cartas de los restaurantes, e incluso algunos se animan a idear unas jornadas gastronómicas para que los amantes de la trufa saboreen este producto.

Es el caso de El Faro de El Puerto, que celebrará hasta el 12 de febrero unas jornadas dedicadas a la trufa negra. Para la ocasión, el chef Fernando Córdoba ha diseñado un menú especial de siete platos con trufa negra, acompañado de un maridaje de siete vinos trufados, seleccionados junto al equipo de sumillería para acompañar cada elaboración.

Para llevar a cabo la preparación de estos platos, Cosas de Comé ha indicado que el restaurante traerá trufas negras procedentes de Teruel y de Soria. En la mayoría de los platos diseñados en esta carta efímera se rallará la trufa por encima, que es como mejor se aprecia el aroma de este producto exquisito.

Siete platos para siete vinos trufados

Además de su habitual carta, durante estos días hasta el 12 de febrero, podrás disfrutar de siete platos diferentes y maridarlos con siete tipos de vinos trufados. Una experiencia gastronómica única gracias a la excelente temporada de trufa negra. Estos platos son: