Alejandro Sanz explica al mundo el significado del Carnaval de Cádiz: “No es una fiesta, es una forma de respirar”

El amor de Alejandro Sanz por Cádiz está más que normalizado, aunque se haga noticia. Ni aun estando a miles de kilómetros, como ha confesado el cantante estos días en sus redes sociales, puede olvidarse de la tierra que lo nombró hijo predilecto de la provincia.

El cantante guarda con la provincia un vínculo muy especial, ya que su madre nació en Alcalá de los Gazules y su familia materna vive en este pueblo gaditano que él mismo ha señalado como "el más bonito de España". De hecho, cuando el artista fue nombrado hijo predilecto recordó que dentro tiene un niño “corriendo por las calles de Alcalá de los Gazules y de Algeciras, un niño arrecio bañándose al atardecer en la playa de Valdelagrana, de Barbate, del Rinconcillo, de Sanlúcar; un niño viajando en coche recorriendo las ventas de la provincia y un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del Carnaval, haciendo cantera”.

Y sigue haciendo cantera por todo el mundo de lo que significa el Carnaval de Cádiz. Tras el pregón de Manu Sánchez, el sábado 14 de febrero, no ha podido evitar dedicarle unas palabras, a través de su perfil de X (antiguo Twitter) a esta fiesta de Interés Turístico Internacional. “Aun estando a miles de kilómetros, he sentido al pregonero y su carnaval, tan cerca, que me siento en Cai. Y es que, quien no lo sepa… En Cádiz el año no empieza en enero, empieza cuando suena un tres por cuatro en febrero”.

Ha continuado explicando que “el carnaval no es una fiesta: es una forma de respirar. Es la esquina que se convierte en escenario. Quien ama el carnaval ama la verdad disfrazada. Ama esa valentía que se canta en grupo, esa ironía que acaricia y pellizca a la vez. Allí las penas se vuelven estribillos y las injusticias, pasodobles que erizan la piel”.

Para Alejandro Sanz, "el carnaval de Cádiz es un te quiero dicho en una comparsa, una risa envuelta en chirigota. Es el corazón latiendo al tres por cuatro, la pena hecha copla y la alegría compartida. Y cuando termina, no se va: se queda latiendo bajito, esperando otro febrero, para volver a recordarnos quiénes somos", ha concluido.