Agenda del Lunes de Carnaval en Cádiz 2026: carruseles de coros y empiezan los concursos de Unicaja y Popurrís
El día preferido por muchos gaditanos llena de coplas las calles
Guía de agrupaciones callejeras
El Lunes de Carnaval viene cargado de coplas. Los coros repiten en sus carruseles por el Mercadon Central y la plaza de Mina. Por otra parte, los concursos de los tablaos se localizan en plaza de España, plaza de Candelaria, La Palma y San Agustín.
Agenda del Lunes de Carnaval en Cádiz
- 12:00 Estrella a Julio Pardo. En la Plaza Fragela, acto de colocación de la estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz a Julio Pardo.
- 12:00 A 15:00 Coloretes, Glitter y Fantasía (Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17)
- 12:00 y 17:00 XLVI Concurso de Tanguillos Dos sesiones. Sala Momart.
- 12:00 a 18:00 Carnaval infantil Casa del Carnaval, Academia de Pequeños carnavaleros, la fantasía del Carnaval. Plaza de San Antonio.
- 13:00 Concurso de pasodobles y cuplés en Candelaria. Actúan Los Lating King, La Biblioteca, Una Chirigota en Teoría, Los Semicuraos , Los que Van a Coger Papas, Los Pájaros Carpinteros, Los Hombres de Paco, Lxs Invencibles, Los Cadisapiens, Cadirvana, La Condená, Los del Escondite, OBDC Me Quedo Contigo, Salud, Gaditanismo y Libertad, El Manicomio, Los Amish del Mono, Las Bodas de Plata y Las Lobas.
- 13:00 La cantera callejea Actuaciones de agrupaciones infantiles y juveniles en Plaza del Palillero, Plaza de Candelaria y San Juan de Dios.
- 13:30 Concurso de agrupaciones en plaza de España. Organizado por la AVV Murallas de San Carlos. Actúan Los de la tribu de al lado, Los hijos de Cádiz, ¡Qué más quieres que te diga!, La marea, Seguimos cayendo mal, Salud, gaditanismo y libertad, Los Amish del mono..., Qué pechá de paja, Los caletarios y Las mil maravillas.
- 13:30 Carruseles de coros. En el Mercado Central estarán Los Gipsy Kay, ADN, Al Garete, El Reino de los Cielos, La Marinera, Los Matarratas, Los Mentirosos, La Esencia, La Viña del Mar, Las Mil Maravillas, Las Gladitanas y Tu Muralla. En la plaza de Mina: ¡Qué pechá de paja!, La Ciudad perfecta, La Perla de Cádiz, A pico y pala, Los Caletarios, Café Puerto América, Al Lío, La Carnicería y El Sindicato
- 16:00 a 18:00 Concurso infantil de disfraces Plaza de San Antonio.
- 20:00 Festival de agrupaciones Plaza de San Antonio. Organizado por Cruzcampo.
- 21:00 Romanceros en El Pópulo. Primera semifinal VI Concurso Cartelón de Oro. En la Taberna del Teniente Seblon.
- 20:00 XLII Concurso de Popurrís . Calle La Palma (La Viña). Actúan Cadirvana, La Condená, Los pájaros carpinteros, El reino de los cielos, La hipócrita, Nos hemos venido arriba, ADN, La palabra de Cádiz, Ssshhhh!, La carne-vale, Los Camerún de la Isla y Los niños sin nombre.
- 20:00 XLVII Concurso de Coplas Unicaja . Plaza de San Agustín. Actúan Los que van a coger papas, El hombre de hojalata, Las muñecas, Los que la tienen de mármol, La marea, Ssshhhhh!!, Los locos, Seguimos cayendo mal, Los hijos de Cádiz, Nos hemos venío arriba, La palabra de Cádiz, Los ken.
