Agenda del Lunes de Carnaval en Cádiz 2026: carruseles de coros y empiezan los concursos de Unicaja y Popurrís

El coro 'La esencia' en el carrusel de la plaza de Mina del domingo.

El Lunes de Carnaval viene cargado de coplas. Los coros repiten en sus carruseles por el Mercadon Central y la plaza de Mina. Por otra parte, los concursos de los tablaos se localizan en plaza de España, plaza de Candelaria, La Palma y San Agustín.

Agenda del Lunes de Carnaval en Cádiz