El actor Adrián Rodríguez, ídolo juvenil de Los Serrano, de paseo por Chiclana al atardecer

Podríamos decir que Chiclana tiene un color especial, pero sería robarle el protagonismo a Sevilla y tampoco queremos eso. Especial o no, lo que está claro es que Chiclana te hace volver. Esta ciudad costera de Cádiz tiene algo que te atrapa y que te cautiva al instante.

Cada verano este rincón de la costa gaditana recibe con los brazos abiertos a miles de visitantes y, de entre ellos, algún que otro famoso. Adriana Abenia, Pastora Soler, Maxi Iglesias… son algunos de los famosos que se han dejado ver por Chiclana este año. El último que se ha dejado ver por esta localidad ha sido el actor Adrián Rodríguez, ídolo juvenil de Los Serrano por su papel como DVD y también de Física o Química, entre otras producciones televisivas.

“Cada día es una nueva oportunidad de seguir escribiendo mi historia, siendo cada vez más consciente de que tanto en el cielo como en la tierra tengo a mi lado personas que me quieren y me cuidan.. Ya estoy en el camino, solo falta caminarlo”, ha expresado en su cuenta de Instagram, junto a unas fotografías en las que se puede ver al actor paseando por el centro de la localidad como un chiclanero más.

El actor y cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos, tras haber superado su adicción a las drogas y al alcohol. De hecho, ha obtenido el título de Monitor en centros de AT. a la drogodependencia y pisos tutelados y ahora está ayudando a otras personas que en algún momento también se olvidaron de ellas mismas. También es coach de interpretación en la Escuela de Artes Escénicas 'House of Dreams' en Chiclana, ya que el actor reside actualmente en Cádiz junto a su novia.