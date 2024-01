Vuelos baratos desde Jerez o Sevilla para hacer una escapada en febrero

Nunca faltan las ganas de viajar, así que cualquier momento es bueno para desconectar unos días y hacer una escapada. Si ya has podido superar la cuesta de enero te recomendamos planear una escapada para disfrutar de febrero en algún destino barato. Este mes es muy especial ya que el 14 de febrero es San Valentín, así que, si estás pensando en sorprender a tu pareja, un viaje siempre es apuesta segura.

Si en enero has podido planificar tus vacaciones para este 2024 y para que la espera no te sea tan larga quieres descubrir nuevos lugares, aprovecha la oportunidad de darte un capricho en febrero. Desde Jerez podrás encontrar destinos baratos nacionales, y si no siempre podrás optar por volar desde Sevilla si quieres ahorrar más en aviones.

Lo primero es averiguar los destinos más económicos y que se ajusten a nuestros intereses. Para ello, la plataforma Skyscanner es ideal para hacer comparaciones de precios. Si no tienes que ajustarte a una fecha concreta, en la herramienta de búsqueda podrás seleccionar ‘fechas flexibles’ para echarle un vistazo a los precios de todo el mes, día a día.

Volar barato desde Jerez hasta Palma de Mallorca es fácil. Echando un vistazo a Skyscanner, podrás conseguir billetes de ida por 24, 39, 45 o 56 euros. De igual manera, para la vuelta también ofrecen vuelos por 37 o 42 euros. Aunque si quieres volar desde Sevilla, desde este aeropuerto encontrarás ofertas de ida por 12, 14 y hasta 21 euros; igualando el precio de la vuelta.

Otro destino ideal para una escapada corta es Barcelona. Siguiendo los mismos pasos de búsqueda podrás encontrar billetes de ida por 20, 29, 36 y hasta 40 euros; al igual que la vuelta. Mientras que, desde Sevilla, tienen un precio de 18 euros, los más baratos.

Volar a Ibiza en febrero con tu pareja también es buena idea. Desde Jerez hay billetes de ida por 44 o 57 euros los más batatos, mientras que la vuelta oscila entre 55 y 60 los más económicos. En cuanto a Sevilla, la oferta es más económica, encontrando ofertas por 15, 26 o 30 euros las más económicas.

También podrás visitar la capital española y disfrutar en San Valentín de la amplia oferta cultural que ofrece Madrid. Hay vuelos de ida desde Jerez por 34 y 43 euros. Mientras que desde Sevilla hay billetes por 22 euros.