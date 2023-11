Visita el castillo de este pueblo de Cádiz que abre solamente cuatro días al año

La provincia de Cádiz puede presumir de un fascinante pasado histórico que se refleja en la actualidad en forma de monumentos, iglesias, castillos, yacimientos arqueológicos y museos donde admirar el legado que nos dejaron las diferentes civilizaciones. Seas amante de la historia o no te sorprenderá descubrir el gran valor patrimonial y artístico que ofrece la provincia a sus visitantes.

Cada vez está más en auge hacer una ruta por los castillos más impresionantes. Ya sea en la provincia gaditana o fuera de ellas, estas fortalezas históricas cautivan a los más curiosos. Castillos como el de Guzmán El Bueno en Tarifa, el de Sancti Petri o el de Fatetar en Espera, son algunas de las joyas históricas que brillan en la provincia de Cádiz.

A pesar de conservar estos históricos lugares, no siempre es fácil poder visitarlos. Puedes encontrarte que algunos de ellos estén en ruinas o que también sean de propiedad privada, por lo que no podrás acceder sin permiso. Esto es lo que sucede con el Castillo de Arcos de la Frontera, el cual es de propiedad particular y solo puede visitarse cuatro días al año. Si te gustaría conocer esta joya que domina uno de los pueblos más bonitos de Cádiz desde el abismo, no dejes pasar la última oportunidad para visitarlo. Será este sábado 2 de diciembre y para ello tendrás que inscribirte en la propia Delegación de Turismo de Arcos, a través del correo electrónico visitacastillo@arcosdelafrontera.es o del teléfono 956702264.

El Castillo Ducal, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, es uno de los secretos más preciados de Arcos de la Frontera, cuya fortificación deja una de las imágenes más bellas de este municipio que se considera la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz. Esta fortaleza histórica fue alcázar militar en el periodo musulmán, sin embargo, el actual castillo responde a las reformas efectuadas en los S. XIV y XV. Según documentos consultados, conserva del primitivo alcázar un gran arco de herradura en la vieja entrada del Poniente y un lienzo en el Suroeste.