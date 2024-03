‘La Guapa’, una de las churrerías más antiguas de Cádiz

Las inclemencias meteorológicas no han permitido que la ciudad brillara como se merecía esta Semana Santa, pero no se nos ocurre una mejor forma de despedirla que desayunando unos buenos churros con chocolate. Para combatir el mal tiempo no hay nada mejor que saborear el domingo con este plato ideal para los días de frío. Su crujiente textura y su sabor inconfundible se hace irresistible para cualquiera, así que toma nota de este emblemático lugar donde podrás desayunar churros con chocolate.

Son muchas las churrerías y cafeterías que sirven este tradicional plato en la capital gaditana. Sin embargo, en esta ocasión te recomendamos llegarte a la Churrería La Guapa, un puesto fundado a finales del siglo XIX. Según explica Cosas de Comé, el establecimiento se hizo especialmente famoso a partir de la década de los 30 del siglo XX cuando se hizo cargo de él Carmen Pecci, nacida en San Fernando y a la que le conocía como ‘La Guapa’ por su belleza.

Tomarse un papelón de churros en La Plaza es casi una tarea obligatoria en Cádiz. Un protocolo que a muchos les gusta acompañarlo de chocolate caliente o café, para entrar en calor los días más fríos. Más allá de las cafeterías que sirven este plato típico del desayuno o la merienda, La Guapa es uno de los puestos de churros más emblemáticos situados en el corazón del casco antiguo de Cádiz, donde se forman colas para no perderse este inconfundible sabor.

En este despacho de churros, la clientela puede ver como el churrero prepara la masa y va friendo las ruedas que luego despacha en cartuchos de papel de estraza. En este quiosco de la plaza de La Libertad sirven churros de los finos y de los gruesos, siendo los primeros los más vendidos. También es muy típico hacerte con uno de estos papelones y acompañarlos con un café o chocolate.