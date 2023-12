"La única solución del Cádiz es ganar a Osasuna"

Rueda de prensa de Sergio González como previa del encuentro que jugará el Cádiz CF contra Osasuna este domingo (18:30 horas), donde habrá en juego algo más que tres puntos. La eliminación copera sigue pensando de forma importante en el vestuario.

¿Cómo se encuentra el equipo? "Está dolido, muy dolido. Ese tipo de partidos, más que pasar la eliminatoria, hay que darle prestigio al escudo y al club. Pedir disculpas porque es una deshonra. Le hemos dado un golpe al escudo y a la afición. A pensar en Osasuna y compensar de alguna manera el tortazo del otro día. El equipo esta con más energía y creo que debemos aplicarnos bien y tomar esa energía. La única solución es ganar mañana a Osasuna".

Mensaje al vestuario. "Ellos son conscientes, no hizo falta un mensaje. Hemos hablado y hemos sido realistas con la situación. Es difícil explicar cómo has perdido. Aceptando que fue un error grave, la única manera es sacar la victoria ante Osasuna. Dar ahí el mejor nivel y estaremos más cerca de ganar. Una victoria sería una compensación importante".

Lo que espera de Osasuna. "Es un equipo muy consolidado, que lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. Maneja bien la fase defensiva y los duelos van a ser fuertes, Aparte de las habituales llegadas por fuera, tiene futbol por dentro. Necesitamos ese Cádiz fuerte, y seguro que Osasuna tendrá problemas".

Estado anímico del entrenador del Cádiz CF después de todo lo que está sucediendo. "No por hacerme la pregunta todas las semanas estoy peor o mejor. Somos profesionales y estamos con sentimiento de pertenencia. Somos humanos y estamos preocupados y ocupados. El equipo paga mucho los errores y no se refleja lo que hace bien. Estamos ilusionados y con energía y seguimos creyendo en el proyecto, en los futbolistas. El otro día no fue falta de actitud porque el equipo pegó, se tiró al charco y metió la pierna; sí hubo falta de concentración, esos cinco o diez segundos de fallar en pequeñas cosas. Esto añadido a los resultados que llevamos lo multiplica todo. Queremos darle ilusión y herramientas a los futbolistas. cada partido en Primera desearía jugarlo mucha gente. Estamos en esa fase en la que cualquier cosa te hace más pequeño. El presidente y Juanjo (director deportico) pasan por mi lado y me transmiten tranquilidad".

Puntos para la salvación. "A pesar de no estar bien, estamos fuera del descenso, pero eso no sirve. Lo normal es que estuviéramos en descenso. Buscamos los 42 puntos, si luego con menos se logra pues perfecto. Pero nos faltan puntos para acercarnos a otra lucha y lo sabemos".

A vueltas con lo sucedido contra la Arandina. "Fue un golpe duro en Aranda. El bajón es tremendo, es brutal. Somos los primeros dolidos y sabemos el error que tuvimos. Pero necesitamos ante Osasuna un campo lleno, hirviendo y olvidarnos de todo en los 90 minutos".