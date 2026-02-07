Cuándo fueron los últimos aplazamientos de partidos del Cádiz CF por culpa de la lluvia

Aspecto que presentaba el césped en el Cádiz-Jaén que no se pudo jugar en su fecha en enero de 2015.

Hay que remontarse en el tiempo algo más de once años para recordar la suspensión de un partido de Liga jugando el Cádiz CF como local. Sucedió en la 21ª jornada de Liga en el grupo IV de Segunda División B, un 18 de enero de 2015. El conjunto cadista recibía al Real Jaén a las 12:00 horas en el entonces Ramón de Carranza, pero el estado del césped no permitía la celebración del encuentro en un mínimo de condiciones.

Tras conversaciones de los dos equipos con el cuarteto arbitral y los delegados, se acordó el aplazamiento de un duelo que el Cádiz CF cogía como segundo clasificado, mientras que el Jaén era octavo. La fecha nueva para jugar el duelo fue el miércoles 11 de febrero de 2015 y el equipo amarillo se quedó con la victoria (1-0) gracias a un gol de Jona.

Esta fue la última vez que un temporal de lluvia tumbó de su fecha original la celebración de un partido del Cádiz CF, ya que durante la pandemia hubo aplazamientos pero como consecuencia del Covid, no de la lluvia.

Más atrás en el tiempo hay otra suspensión por fenómenos meteorológicos. Fue en la octava jornada de la campaña 2008/09, la primera en la ya desaparecida Segunda División B tras el dramático descenso de Alicante. Era un domingo 12 de octubre.

El equipo amarillo recibía al Ceuta y la jornada dominical estuvo marcada por un fuerte temporal que dejó repleto de charcos el terreno de juego del entonces denominado Ramón de Carranza, así como inundados los aledaños del campo, por lo que tampoco era posible el acceso de los espectadores al recinto deportivo.

Como era imposible jugar y al ser el día siguiente festivo, ambos equipos acordaron con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) retrasar el choque 24 horas, celebrándose el lunes 13 de octubre a las cinco y media de la tarde. La ventaja en aquella ocasión respecto a la del Cádiz-Jaén es que el lunes no era laborable, por lo que no fue un obstáculo adoptar la decisión de retrasar el choque un día.

Aquel 12 de octubre de 2008, la capital gaditana venía siendo azotada por un fuerte temporal de viento y agua que desde la noche del viernes 10 activó todas las alertas por aguaceros y vientos intensos, y una alta descarga de aparato eléctrico.

Exterior de la antigua Tribuna, en octubre de 2008, cuando se produjo el aplazamiento del Cádiz-Ceuta. / JULIO GONZÁLEZ

Desde la mañana del sábado día 11 se palpaba que existían escasas opciones de celebrar el duelo al día siguiente. La suspensión se acordó en la tarde del sábado, si bien fueron muchas las personas que el domingo se acercaron al Carranza, cuyos aledaños estaban completamente inundados, para ver en directo los daños provocados por el temporal.

Incluso el Ceuta no tuvo posibilidad de desplazarse el domingo, ya que estaba suspendida la conexión marítima en el Estrecho, por lo que tampoco se hubiera podido jugar ese día aunque el Carranza no se hubiera inundado.

Aquel 12 de octubre de 2008 el terreno de juego aguantó bastante mejor que el día del Cádiz-Jaén y a pesar de que presentaba muchas zonas anegadas, en líneas generales el balón rodaba y no flotaba. Pero el escollo que no pudo superar fue la inundación sufrida en todas sus dependencias de la antigua Tribuna.

Desde la Plaza de Madrid en dirección a los dos Fondos del campo, un gran lago lo inundaba todo, dando buena cuenta de las oficinas, sala de trofeos y vestuarios, así como de los aparcamientos subterráneos de la zona. En esas condiciones era imposible acceder al estadio y que allí se celebrara un partido.

Como todo, tras la tempestad del fin de semana, el lunes llegó la calma y la victoria del Cádiz CF sobre el Ceuta (5-2) en una temporada, la de Javi Gracia, que desembocó en el ascenso en Irún, también bajo un diluvio que convirtió aquella lluvia en agua de plata para la Tacita.