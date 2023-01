La última oportunidad de Álvaro Giménez de salir del Cádiz CF

El mercado de invierno está cerca de su final con la posibilidad aún abierta de que se produzcan novedades en varios equipos, incluido el Cádiz CF.

El club del estadio Nuevo Mirandilla está a tiempo de realizar algún movimiento. Después de propiciar varias salidas (Tomas Alarcón, Antonio Blanco y Awer Mabil, además del traspaso de Lucas Pérez), queda por despejar la incógnita en torno a la situación de Álvaro Giménez.

Es evidente que el delantero no entra en los planes del entrenador, Sergio González. Por delante están Álvaro Negredo, Anthony ‘Choco’ Lozano, Rubén Sobrino y el recién aterrizado Roger Martí.

El ilicitano ha participado sólo en un partido de Liga (16 minutos en la visita al Celta de Vigo de la cuarta jornada) y otro de la Copa del Rey (21 minutos ante el Real Unión de Irún). Una aportación residual que es toda una invitación para su marcha en en el ecuador del presente ejercicio. En el club le abren la puerta de salida desde el pasado verano y de nuevo en enero.

La ventana invernal cierra a las 12 de la noche del martes 31 de enero y aún queda tiempo, aunque poco, para una solución que no parece fácil. El jugador no parece estar por la labor de cambiar de aires. Ha dispuesto de alguna oferta (una de un conjunto chipriota y otra de un Segunda español) que no ha llegado a concretarse.

En las últimas horas parece que surge una nueva oportunidad. El Tenerife busca delantero y tras no poder hacerse con Loren (Betis) persigue la cesión del atacante cadista, informa Solofichajes.

En el club no tenían constancia de esa propuesta a primera hora de la tarde del domingo, aunque no descartan que lleguen ofertas en la recta final del mercado una vez que quede completada la jornada en LaLiga SmartBank

Álvaro Giménez tiene contrato con los amarillos hasta el próximo 30 de junio. Si no sale ahora, lo hará de manera definitiva cuando acabe la temporada 2022/23.

Si el ariete continúa de amarillo más allá de enero, le esperan varios meses más en el ostracismo y culminará toda una temporada casi en blanco. Ya es libre para firmar por otra escuadra para la campaña venidera después de haber estado un año sin jugar salvo que su situación cambie de manera radical en los próximos meses.