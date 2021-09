Alarcón, de ver al Barça por la tele a jugar contra el gigante azulgrana

Tomás Alarcón es uno de los futbolistas del Cádiz CF que afronta el primer partido de su vida frente al Barcelona. Acostumbrado a ver desde niño por televisión desde su Chile natal al conjunto azulgrana, llega un día especial para él. Dio el salto a la Liga española y con el conjunto amarillo se dispone a vivir una de las experiencia más estimulantes para un jugador como es medirse a uno de los grandes.

El medio del Cádiz CF habló de sus primeros meses en el equipo amarillo y del encuentro que cerrará la sexta jornada del campeonato. En declaraciones a los medios oficiales del club, Tomás Alarcón aseguró que "me he adaptado rápido y bien. El equipo me acogió de muy buena forma, tanto cuerpo técnico como directiva y jugadores, y eso me ha ayudado. También el estilo de juego, empecé a ver los partidos cuando se habló de venir aquí y cuando llegué manejaba los movimientos".

Sobre el duelo ante el Barcelona, el centrocampista señaló que "enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo es grato, un espectáculo para la gente y para uno que lo veía desde chico por la tele".

Para Alarcón es un aliciente tener enfrente al cuadro azulgrana. Lo normal es que ocupe plaza en el once inicial, como en el inicio de la temporada 2021/22, en la que sido titular en todos los partidos salvo el del Cádiz CF contra la Real Sociedad porque acabbaa de llegar de Chile tras jugar con su selección.

"Poder enfrentarse al Barcelona es un sueño", recalcó Tomás Alarcón, que tiene muy claro cómo se empleará el conjunto culé en el antiguo Carranza y cómo tendrá que hacerlo el Cádiz CF para explorar las posibilidades de obtener un buen resultado. "Ellos mantienen su estilo de juego y nosotros tenemos que intentar aprovechar los errores que puedan cometer para hacer contragolpes y ser eficientes. Ellos se equivocan poco y vamos a tener poca ocasión de hacer daño".