El técnico del Cádiz CF tiene muy presente a la afición

Gaizka Garitano opinó en la rueda de prensa previa al encuentro sobre el hecho de que el Cádiz CF tenga que jugar un lunes y sin ir demasiado lejos, dejó claro que este día no es el que más le simpatiza para jugarse los puntos.

"Me gusta ganar. Me da igual jugar viernes, sábado o lunes, quiero ganar. Quiero jugar cuando a los aficionados del Cádiz les venga bien. Seguramente, este horario no sea el mejor para ellos, pero el horario que le venga bien a la afición será el bueno. Nosotros nos amoldamos y no puede ser excusa. Nos toca jugar el lunes y estamos mentalizados".

A pesar de esas manifestaciones, es una realidad que un lunes -día laboral- a las 20:30 horas no es el mejor momento para contar con el mayor número de espectadores que defiendan y respalden al Cádiz CF. Y en la grada también se juegan los puntos a esta altura de temporada.

La masa social tiene un papel importante porque es habitual que los rivales que visitan el feudo del Cádiz CF reconocen cómo pesa lo que aprieta la afición. Ahora ese empuje es fundamental.

Garitano, con una sesión de trabajo poco habitual como será la de este domingo (por la tarde), trata de amoldar a sus pupilos a lo que marca el calendario aunque no le guste.

A la hinchada le toca sufrir las decisiones de LaLiga porque aquellos cadistas de localidades un poco más alejadas de la capital gaditana, tendrán el retorno sobre las doce de la noche.