La solidez del Cádiz CF sólo le vale para un empate en Zaragoza (0-0)

No hubo tercera victoria seguida después de la segunda. El Cádiz CF llegó a La Romareda dispuesto a mantener su dinámica ganadora pero no pudo pasar del empate a cero en un intenso duelo contra el Real Zaragoza. El reparto de puntos puede considerarse justo. No hubo un equipo superior a otro en una tarde aciaga en la faceta ofensiva. Ninguno hizo méritos para celebrar el triunfo.

El conjunto amarillo volvió a mostrarse consistente, dejó la portería a cero y encadenó la séptima consecutiva sin perder. La racha sigue siendo buena, pero insuficiente para pensar en otra misión que no sea la permanencia. Fue un partido feo, con pocas ocasiones y dominio de las defensas.

Como era previsible, Gaizka Garitano tocó lo mínimo posible el once inicial, que presentó como única novedad la presencia de Fede San Emeterio en lugar del sancionado Moussa Diakité. El equipo arrancó con valentía merced a una presión alta que fue toda una declaración de intenciones. En el minuto 7, primera llega peligrosa auqnue sin remate cuando Iza Carcelén dejó solo en el área a Ontiveros con un fantástico pase pero al marbellí cayó al suelo cuando apuró con un regate en vez de tirar desde una buena posición.

Los amarillos se colocaron con un 4-2-4 en la salida de balón del oponente y robaron con frecuencia. Cuestión aparte era la generación de oportunidades, un problema para dos escuadras a las que les costó encontrar el camino hacia la portería. El primer disparo entre los palos lo firmó Adrián Liso en el minuto 16 con la pelota atrapada por David Gil ras tocar previamente en una pierna de Víctor Chust.

El juego era poco fluido por ambos bandos un duelo equilibrado aunque escaso de creatividad. Mucho despliegue físico como acompañante de la táctica y poco más. En el 22, un derechazo de Brian Ocampo desde la frontal del área se perdió fuera y en el minuto siguiente, el uruguayo tiró muy flojo con la izquierda dentro del área (el cuero a las manos del cancerbero tras un gran servicio de Ontiveros.

El Cádiz CF tenía el control del partido pese a que la posesión de balón estuvo repartida. Y aumentó sus llegadas. En el 27, Carlos Fernández tiró a la cruceta casi sin ángulo y en el 31, a Brian Ocampo le pasó el esférico entre las piernas y no remató a puerta vacía tras superar Sobrino a Poussin después de un pase de Iza. Una ocasión clarísima desperdiciada un minuto después de que el árbitro ni siquiera amonestara a Arriaga por propinar un codazo en la cabeza de Sobrino que hasta pudo haber supuesto la expulsión del pivote zaragocista. El VAR, como si nada.

El choque se calentó en los instantes finales de la primera parte con algún rifirrafe yduras entradas que elevaron la temperatura. Los amarillos vivieron momentos de apuro resueltos entre la zaga y David Gil con un par de intervenciones. Poco antes del intermedio, se tuvieron que retirar lesionados Rubén Alcaraz y Brian Ocampo, sustitudos por Gonzalo Escalante y Álex Fernández. El argentino se ubicó en la media, el madrileño como trescuartista y Ontiveros pasó a la izquierda.

Los visitantes mantuvieron la presión alta en la reanudación. Fueron a por el partido pero sin hacer locuras, con rápidos repliegues porque los locales también apretaron. La balanza se podía inclinar para cualquiera de los dos lados por un mínimo detalle. Un error, una acción a balón parado, un chispazo aislado...

Y es que los dos equipos jugaron a neutralizarse y lo consiguieron durante buena parte del encuentro. En el 59, el colegiado perdonó la segunda cartulina, y la consiguente expulsión, a Bernardo Vital por una entrada sobre Ontiveros merecedora de castigo como así reclamaron desde el banquillo cadista. Quedaba media hora y sin duda fue un momento clave con el Cádiz CF perjudicado.

Consciente de que había llegado la fase del desenlace, Garitano metió frescura en la media y la delantera con Fali -sí, en el centro del campo- y Chris Ramos. Los gaditanos habían ido a menos en ataque con la pérdida de protagonismo de Ontiveros. Sin tirar a puerta, el empate empezó a divisarse en el horizonte como la solución menos mala a la espera de la aparición del marbellí. En el 70, estrelló la pelota contra la barrera en el lanzamiento de un libre directo desde el semicírculo del área. Contra la barrera tiró el ex cadista Aketxe una falta a favor de los locales en la siguiente jugada.

Los anfitriones tocaron a rebato en el último cuarto de hora, como si hubiesen aguardado hasta entonces para apostar por los tres puntos. Los cambios mejoraron a un Zaragoza que acorraló a un Cádiz CF obligado a emplearse a fondo en la destrucción sin dejar de intentarlo en ataque.

De la Rosa fue el último movimiento desde el banquillo y una dura entrada sobre él le costó la expulsión a Tasende en el 88 al ver la segunda cartulina. Estuvo el Cádiz CF ocho minutos en superioridad numérica (incluido el tiempo de alargue).

FICHA TÉCNICA

Real Zaragoza: Poussin, Calero, Jair, Clemente (Aketxe, 71'), Bernardo Vital, Tasende, Arriaga, Keidi Bare, Toni Moya (Francho, 63'), Liso (Pau Sans, 71') y Bazdar (Alberto Marí, 71').

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent, Fede San Emeterio (Fali, 62'), Rubén Alcaraz (Escalante, 42'), Sobrino (De la Rosa, 80'), Brian Ocampo (Álex Fernández, 42'), Ontiveros y Carlos Fernández (Chris Ramos, 62').

Árbitro: González Esteban (vasco). Expulsó al local Tasende por doble cartulina (14' y 88'). Amonestó a los locales Bernardo Vital (45'), Clemente (51'), Jair (68') y Alberto Marí (95'), y a los visitantes Carlos Fernández (39') e Iza Carcelén (82').

Incidencias: Partido de la 25ª jornada de Liga disputado en el estadio de La Romareda.