La situación de Robert Navarro en el Cádiz CF ante el partido contra el equipo al que pertenece

El Cádiz CF prepara a fondo el partido contra la Real Sociedad que se disputa el jueves 21 de diciembre en el estadio Nuevo Mirandilla (17ª jornada de Liga). El objetivo es acabar el año de la mejor manera posible, es decir, con una victoria que no conoce en los últimos 13 capítulos y fuera de la zona de descenso a Segunda División.

Sergio González no podrá contar para la última cita del año con los lesionados Gonzalo Escalante y Roger Martí, este último baja para los tres próximos meses. En principio tampoco con Luis Hernández pese a que ya se entrena con el grupo, pero el defensa central aún debe adquirir el ritmo adecuado después de haber dos meses y medio sin competir por una lesión de rodilla que ya ha superado.

La duda es David Gil. El portero no entró en la convocatoria para el reciente choque contra la Unión Deportiva Las Palmas por molestias musculares y será el entrenador quien a priori desvele el miércoles en la rueda de prensa a modo de previa si está disponible o no para el duelo ante el cuadro donostiarra. Si no puede entrar en la lista, su lugar lo ocupará una vez más Víctor Aznar.

El técnico si podrá contar con el concurso de Robert Navarro. El atacante milita en la escuadra cadista cedido por la Real Sociedad para la presente temporada. A pesar del vínculo del futbolista con el rival (tiene contrato con los guipuzcoanos hasta el 30 de junio 2025), no hay ningún obstáculo para que puede jugar frente a su club de propiedad. No hay cláusula del miedo que impida su participación. Su motivación es extra al enfrentarse al equipo al que debe volver cuando acabe el curso. Querrá demostrar que puede tener sitio.

La decisión está a hora en manos del entrenador. Salvo un problema físico, Robert Navarro está preparado para jugar. Está teniendo el rol de suplente y su última aportación fue en el partido contra el conjunto canario. Salió desde el banquillo en la recta final cuando el Cádiz CF perdía 1-0. El extremo fue un revulsivo, con él mejoraron las prestaciones ofensivas él lanzó el balón en el saque de esquina que Chris Ramos remató de cabeza establecer el empate a uno definitivo.