Una novedosa medida con el VAR que afecta al Cádiz CF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han acordado el martes 19 de diciembre una medida que afecta al Cádiz CF. El acuerdo consiste en comenzar a difundir las imágenes y el audio de las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro VAR cuando se produzca una revisión de la jugada en el monitor de campo durante los partidos, a través de los operadores oficiales de las competiciones y una vez finalizado cada día de competición de la jornada.

El proyecto comenzará a ofrecerse a partir de la jornada 20 de LaLiga EA Sports (cuando comience la segunda vuelta) y la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, que se celebran entre el 12 y el 15 de enero. Previamente se habrá estrenado en la Supercopa de España, tanto en las semifinales del 10 y 11 de enero como en la final del domingo 14.

La medida no tiene carácter retroactivo. Es decir, no se contempla la difusión de las jornadas anteriores. No se podrá saber por ejemplo la conversación que entablaron Martínez Munuera (colegiado de campo) y Busquets Ferrer (en el VAR) que derivó en el penalti inexistente de Momo Mbaye que impidió la victoria del Cádiz CF contra el Osasuna (1-1) en el choque de la 16ª jornada de Liga.

"La iniciativa marca un nuevo escenario de colaboración y trabajo conjunto de la RFEF y el CTA con LaLiga, con el objetivo de dotar al arbitraje en el fútbol profesional y a las propias competiciones de una mayor transparencia", destacan ambos organismos.

Con la emisión de las imágenes y de los audios una vez finalizado cada día de competición (sábado, domingo y lunes) esperan favorecer "una mayor comprensión de las decisiones arbitrales por parte de los telespectadores, mejorando de esta forma las competiciones en su conjunto".

En los próximos días, tanto la RFEF como LaLiga publicarán más información y materiales didácticos en sus redes sociales para que los aficionados y medios de comunicación entiendan cómo funcionará esta nueva dinámica.