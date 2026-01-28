El Cádiz CF se encuentra con el "no" del Sevilla a la salida de Andrés Castrín

La búsqueda de un central sigue sin resolverse en el Cádiz CF a pocos días de que se baje el telón a la segunda ventana de incorporaciones. La lesión de Bojan Kovacevic y las dudas con Fali obligan a mirar al mercado, aunque los resultados no llegan.

Federico Gattoni ha sido uno de los nombres propios de esta ventana de traspasos en clave sevillista, rumoreándose tanto su salida como una permanencia que, de momento, es la realidad a la que se aferra el zaguero. Sin embargo, tal y como adelantó el medio Terreno Cadista, el argentino fue ofrecido al Cádiz CF para buscarle un nuevo destino, situación provocada por el interés del equipo amarillo en otro jugador del Sevilla que la dirección deportiva del cuadro hispalense no tenía intención de dejar marchar. Hablamos de Andrés Castrín, defensa central que llegó en verano de 2024 procedente del Club Deportivo Lugo para reforzar el filial nervionense.

El combinado cadista quiso firmar al de Riotorto, que esta temporada suma once encuentros con la elástica del Sevilla. Castrín comenzó como un indiscutible para Matías Almeyda, que tuvo que tirar del defensor lucense para paliar las ausencias de futbolistas como César Azpilicueta o Tanguy Nianzou. Su temporada solamente puede calificarse como irregular debido a los distintos altibajos con el primer equipo, aunque esto no ha impedido que la dirección deportiva del cuadro nervionense haya rechazado el interés del Cádiz CF, alegando que es un jugador importante en los planes del técnico bonaerense y que su futuro cercano se encuentra en Nervión.

Tras la negativa del Sevilla por Castrín, el propio club nervionense ofreció a Federico Gattoni al Cádiz CF, movimiento que los gaditanos rechazaron mientras se plantea la incorporación de Anselmo García MacNulty. Nacido en la localidad sevillana de Valencina, el central es internacional con las categorías inferiores de la selección irlandesa y milita en el PEC Zwolle de la Eredivisie. A sus 22 años, el defensor ha despertado el interés de varios equipos, aunque su incorporación al equipo de Gaizka Garitano se antoja complicada ya que el combinado neerlandés pide una cantidad entre el millón y los dos millones de euros que, en estos momentos, se antoja complicada de afrontar por parte del cuadro gaditano.