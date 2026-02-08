Rubi: "Los dos goles de la primera parte se han quedado cortos"

Lectura favorable del entrenador del Almería, Rubi, después de salir airoso del choque en Cádiz. "Ha sido como nos esperábamos, un partido muy disputado ante un gran rival como el de Gaizka Garitano. El Cádiz nos ha apretado muchísimo, hemos tenido que remar en esa fase final del encuentro para sumar tres puntos que son muy importantes. El Cádiz ha hecho un buen partido en su terreno de juego, pero nos hemos encontrado un Almería que está creciendo desde el punto de vista de la confianza".

El catalán elige el primer periodo. "Hemos hecho una primera parte donde dos goles se han quedado cortos. En la segunda parte el Cádiz también nos ha apretado muchísimo, como he visto que el equipo no acababa de tener la posesión he intentado cerrar el partido", explicaba el técnico del Almería.

Recordó que "estábamos en un momento muy irregular". "Ha sido un mes muy irregular para nosotros, pero hemos recuperado algunos jugadores que estaban lesionados y los fichajes también. Es momento de aprovechar el momento porque de lo contrario te vas quedando atrás".

Rubi tuvo un bonito detalle para Cádiz tras el choque en tierras gaditanas ante el equipo amarillo: "Aprovechar para dar mucho ánimo a la ciudad y la provincia de Cádiz. También dar las gracias a nuestra afición que se fueron ayer de Cádiz después de aplazarse el encuentro y volvieron a venir este domingo".