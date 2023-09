Robert Navarro se define como jugador en su primer día en el Cádiz CF

Robert Navarro vivió su primer día de trabajo como jugador del Cádiz CF, cedido por la Real Sociedad para la presente temporada 2023-24. Se entrenó por la mañana junto a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de El Rosal y después fue presentado por Borja Lasso en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.

Fue un día especial para el atacante el miércoles 13 de septiembre. En sus primeras declaraciones como cadista, dejó claro su compromiso con su nuevo equipo.

Su cesión el último día del mercado de verano: "Fue todo muy rápido a última hora y no sabia si se iba a poder hacer, pero se hizo gracias al interés que puso el Cádiz CF".

Uno más en la plantilla: "Llego con muchas ganas de trabajar y ayudar al equipo, estoy a disposición del míster".

Por qué el Cádiz CF: "El interés que desde hace tiempo puso el Cádiz CF hizo que me inclinase por venir aquí. No sabía si la Real me iba a dejar salir. Estoy contento y con ganas de empezar".

Los últimos meses: "Fue un verano de movimiento, tenía que pensar y valorar cosas con la gente de mi alrededor. Hubo un momento que quería salir. Llegué con fuerza a la pretemporada y hubo un momento en que comenté que me quería quedar". La situación después dio un giro.

La realidad: "Pero veo que empieza la Liga y no tengo minutos y la ultima parte de la pasada temporada fue dura. Entonces tomé la decisión de salir y hablé con el club, que lo entendió. Al final es la mejor decisión que se ha tomado. Soy joven y los mejor para el club y para mí es buscar minutos y continuidad".

Comparación con David Silva (fueron compañeros en la Real Sociedad): "Es imposible parecerse a él. Está en el top-10. Lo más sorprendente era su humildad y su ambición de competir con 37 años. He intentado aprender de él". Silva tuvo que colgar las botas tras sufrir una grave lesión este verano.

Cómo es Robert Navarro como futbolista: "Me gusta trabajar, entrenar en el día a día, suelo hacer dobles sesiones sobre todo al principio de cada semana. Quiero intentar seguir mejorando. Puedo jugar por las dos bandas, por dentro, de interior, falso nueve, segundo punta. Cuantas más posiciones mejor. Puedo dar el último pase, me gusta atacar la última línea".

Apoyos: "Víctor Chust me escribió, estoy agradecido a él, también Zaldua y José Mari. Se ve que es un grupo humano increíble, lo que más me gusta es que veo que están unidos. Me identifico con los valores de la humildad que veo aquí. Vi el partido contra el Villarreal por televisión con mi padre y le dije ¡mira qué manera de competir!. Es un equipo ordenado ofensiva y defensivamente".

El objetivo de la temporada: "Tenía ganas de estar aquí, es un gran sitio que me va a ayudar a mejorar facetas de mi juego. Tenemos que ir partido a partido e ir sumando todos los puntos que podamos. Hay que pelear por lo máximo".

Estreno en San Mamés: "Un gran campo, entre el top-3 de los que he estado, con una hierba increíble y una afición que aprieta mucho. A ver si puedo entrar en convocatoria y si juego pues iré a por lo máximo"