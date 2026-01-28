La RFEF no estima las alegaciones del Cádiz CF

El Cádiz CF ya conoce oficialmente el partido de sanción a Brian Ocampo, después de que el capítulo de alegaciones del club no haya dado los resultados esperados. Y es que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha castigado al uruguayo por su dura entrada en el encuentro contra el Granada y, por lo tanto, será baja en Huesca.

Las alegaciones del Cádiz CF apuntaban que "se ha producido un error material manifiesto por parte del árbitro del encuentro, que en ningún momento se produce uso de fuerza excesiva por parte del Sr. Ocampo Ferrerira, sino que su pie contacta ligeramente con el del oponente", añadiendo en su escrito que "se solicita que se deje sin efectos disciplinarios la expulsión del jugador D. D. Brian Alexis Ocampo Ferrerira".

Desde el Comité de Disciplina de la RFEF se expone que "la conducta descrita encuentra su encaje en el artículo 130.1 del Código disciplinario federativo", y sentencia que "por todo lo expuesto, debe prevalecer el criterio arbitral, al no haberse acreditado error material manifiesto alguno ni circunstancia que permita alterar los hechos reflejados en el acta arbitral". Por lo tanto, acuerda "desestimar las alegaciones presentadas por la SAD CÁDIZ CF e imponer al jugador D. Brian Alexis Ocampo Ferrerira la sanción de un partido de suspensión por infracción del artículo 130.1 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias del artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF".

Por lo tanto, el extremo cadista no estará en El Alcoraz por culpa de una jornada nefasta en la que perdió la titularidad y, además, fue expulsado por culpa de una acción en la que midió mal sus intenciones, lo que vuelve a empañar su ciclo en el equipo amarillo.