El árbitro explica por qué expulsó a Brian Ocampo en el Cádiz CF - Granada

No tuvo su mejor día el Cádiz CF en el encuentro contra el Granada que acabó perdiendo 1-2 arrastrado por sus propios errores. El entrenador, Gaizka Garitano, decidió mover las bandas y dejó en el banquillo a José Antonio de la Rosa y Brian Ocampo, titulares en los últimos tiempos, para dar la titularidad a Antoñito Cordero y Javier Ontiveros.

El extremo uruguayo saltó al césped en el minuto 69 cuando ya reinaba en el marcador el resultado que a la postre sería el definitivo. Intentó ayudar al equipo a evitar una derrota pero después de saltar al césped ya no hubo más goles.

El 10 del conjunto amarillo terminó su actuación antes de tiempo. Justo en el minuto 90, el árbitro tomó la drástica decisión de mostrarle la cartulina roja tras una acción con el visitante Pablo Sáenz.

El colegiado del encuentro, Daniel Palencia Caballero, explicó en el acta el motivo de la expulsión de Brian Ocampo: "Por realizar una entrada a un contrario con uso de fuerza excesiva". El extremo será sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol y se perderá el partido contra el Huesca de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en El Alcoraz el domingo 1 de febrero (18:30 horas).

Si sólo le cae un castigo de un partido, Brian Ocampo volverá a estar disponible para el duelo contra el Almería del 25º capítulo programado para el sábado 7 de febrero en el Nuevo Mirandilla (desde las 21:00). La principal condición para que el futbolista pueda volver a competir es que no cambie de aires en la recta final del mercado de invierno. Su contrato con los amarillos expira el próximo 30 de junio y nada se puede descartar.

Se puede quedar hasta esa fecha y marcharse libre cuando acabe contrato o ser traspasado ahora siempre que el club y el jugador reciban una oferta interesante. La lesión de Iuri Tabatadze puede dificultar su posible salida a mitad de curso salvo que la entidad cadista realice en fichaje de un extremo. La tercera opción de Brian Ocampo es renovar su estancia en el Cádiz CF.