Ramis: "El partido era para ganarlo de forma tranquila"

Luis Miguel Ramis estaba contrariado con lo acontecido en el césped después de las numerosas ocasiones de su equipo para tumbar al Cádiz CF.

"Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos. El punto está bien, pero hemos hecho méritos de sobra para llevarnos los tres", añadiendo que su equipo tuvo "veinte minutos malos” que coincidieron con el 0-1. "No salimos atentos para imponernos".

El entrenador del Burgos agregaba que cambiaron la cara del equipo en el primer periodo. "Acabamos muy bien la primera parte y generamos muchísimo para haber acertado. Era acertar en acciones buenas".

Y lamentaba al estado del césped. "El campo también está como está. No nos beneficia el estado del campo. Hoy tiene mucha culpa eso de que no hayamos encontrado el gol de la victoria".

El objetivo para tener controlado al Cádiz CF. "El partido era de estar atentos a las vigilancias. Defensivamente estaba en el equilibrio y finalizar las acciones. Era para ganarlo de forma tranquila. Hemos generado más ocasiones que en ningún partido".