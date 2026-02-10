El Racing ficha a un delantero con más de 200 partidos en Primera División

Hay equipos que apuestan de verdad por el ascenso. Uno de ellos es el Racing de Santander, líder de la Liga Hypermotion y por tanto el máximo favorito para dar el salto de categoría. El conjunto montañés atesora un enorme potencial como demostró en el Nuevo Mirandilla cuando remontó un 2-0 al Cádiz CF para acabar ganando 2-3 el pasado mes de diciembre.

El Racing anuncia que ha llegado a un acuerdo con el atacante Jaime Mata, para que quien fue jugador del Rayo Vallecano, Valladolid o Las Palmas e internacional con la selección española, apuntale la delantera cántabra lo que resta de temporada, hasta el 30 de junio de 2026.

El conjunto santanderino necesitaba firmar a un delantero tras la lesión de ligamento cruzado anteriorque sufrió Manex Lozano el pasado viernes, y lo ha encontrado en el mercado de agentes libres.

En un comunicado, el Racing ha informado que Jaime Mata, nacido en Tres Cantos (Madrid) el 24 de octubre de 1988 (37 años), ha disputado 511 partidos en el fútbol profesional, de los que 206 han sido en Primera División y uno defendiendo la camiseta de la selección española absoluta frente a Noruega.

En su larga trayectoria, en la que ha pasado por el Rayo Vallecano, el Lleida Esportiu, el Girona FC, el Real Valladolid, el Getafe CF y la Unión Deportiva Las Palmas, ha anotado más de 150 goles.

El delantero madrileño, que mide 1,86 y pesa 78 kilos, lucirá el dorsal 17 en su camiseta racinguista y ya se ha puesto a las órdenes del entrenador José Alberto desde el martes 10 de febrero, un día después de la victoria (1-0) del cuadro cántabro sobre el Mirandés en El Sardinero en la clausura de la 25ª jornada del campeonato.