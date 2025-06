Punto de inflexión para la campaña de abonados del Cádiz CF

La de este verano se presenta como una campaña de abonados temible, preocupante en un Cádiz CF que en los últimos años ha caminado casi de memoria rumbo a la renovación. Sin embargo, el descenso de Primera a Segunda ya dejó una mala huella, que ha empeorado con lo sucedido esta temporada de inicio a fin. Un año muy malo y tal nivel de desencanto que el cadismo está dispuesto a dar un paso atrás.

Resulta muy complicado entusiasmarse si el proyecto tiene a las mismas cabezas visibles de los últimos desencantos, como es el caso del Cádiz CF con sus dirigentes, pero el fichaje de Suso Fernández puede abrir un escenario distinto.

Hay que tener presente que muchos aficionados no tenían claro que el ex sevillista fuera a dejar la élite -a pesar de tener la opción de renovar por el club de Nervión- o a no aceptar una de las ofertas mareantes del extranjero que pierden nivel competitivo de la misma manera que gana ceros en la cuenta bancaria. Pues eso mismo ha sucedido y la consecuencia es que la hinchada cadista podrá disfrutar de un futbolistas con unas condiciones solo para elegidos.

Suso se enfundará la camiseta del Cádiz CF y la afición verá que algo cambia después de mercados marcados por la decepción. Suso entonará el amor eterno que canta el Nuevo Mirandilla y el cadismo asistirá frotándose los ojos al regreso de un chaval que dio que hablar en Inglaterra, Italia y el país que le vio nacer. Suso verá cumplido un sueño, quizás reservado para pocos en un mundo del fútbol en el que los sentimientos no juegan como titular, y los seguidores cumplirán otro.

Si el Cádiz CF, los responsables en materia de tomar decisiones, no hace nada raro con la campaña de abonados -entiéndase una subida agresiva de precios-, el nombre de Suso debe ir acompañado a una alta fidelidad en la renovación de abonos. Un aumento fuerte en el coste del carnet, por mucho que regrese un futbolista tan bueno como querido, no dejaría tan clara esa respuesta por parte de la masa social.

Es muy posible que la campaña de abonados gire alrededor de Suso y que el Cádiz CF pueda 'vender' bien la apuesta del jugador para que sea el principal reclamo para obtener una buena respuesta de la afición.

Cuando este viernes el Cádiz CF anuncie que llega uno de los grandes, que con 31 años no viene precisamente a 'arrastrarse', es posible que el cadismo se aferre a un clavo ardiendo llamado Suso para creer en dirigentes que han perdido crédito por toneladas.

La llave de la campaña de abonados la tendrá el ex sevillista. Al igual que la llave en el terreno de juego para que el equipo recupere el papel que le corresponde en Segunda División.