El próximo rival del Cádiz CF, a la cola

El rival del Cádiz CF este viernes (21:00 horas), el Athletic Club de Bilbao, es todo lo contrario al conjunto amarillo al ser uno de los que no se ha movido en cuanto a dar entrada a nuevos jugadores en el proyecto. No existió esa intención a pesar de que dos jugadores sonaron con fuerza en las última semanas: Jon Moncayola (Osasuna) y Johaneko (Girondins). Sí está encauzado el refuerzo de Ruiz de Galarreta, que precisamente el pasado sábado estuvo con el Mallorca en el Nuevo Mirandilla.

Las operaciones en el rival del Cádiz CF este viernes han apuntado a aligerar la plantilla dentro de lo posible. Y así lo ha llevado a cabo con Asier Villalibre, 'El Búfalo', que acabará la temporada cedido en el Alavés. Eso sí, sin opción de compra por el delantero, que tiene contrato con el Athletic hasta el 30 de junio de 2025.

Tampoco se descartaba la salida de Ander Capa, Jon Morcillo y Unai Vencedor. Ernesto Valverde no cuenta con ellos y de hecho el primero, el lateral, tiene en sus piernas solo dos minutos después de media Liga y varias rondas de la Copa del Rey. El Elche preguntó por él hace unas semanas pero no pasó de un intento.

No mucho mejores son las cifras de Morcillo, con 46 minutos repartidos en ocho encuentros de Liga porque no ha llegado a jugar aún en Copa. El extremo contemplaba la posibilidad de una salida a préstamo, de nuevo al Valladolid, pero no ha avanzado y seguirá de rojiblanco con un papel muy secundario al tener por delante a los hermanos Williams y Berenguer.

En lo que respecta a Unai Vencedor, el centrocampista tiene claro que su reto es convencer a Valverde para que cambie su dinámica dentro de la plantilla -suma 155 minutos entre Liga y Copa- y pase a ser un jugador a tener más en cuenta. A sus 22 años, el Valencia y el Almería le han seguido, si bien igualmente cuenta con buen cartel en otras ligas europeas. Era un jugador fijo en la etapa de Marcelino García Toral.