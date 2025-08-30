Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Albacete: Ontiveros, fuera de combate

El Cádiz CF encara la tercera jornada de LaLiga Hypermotion con la corriente favorable que supone su buen comienzo de curso. El reto pasa ahora por convertir el prometedor arranque en una racha positiva con la que poner velocidad de crucero en el desarrollo del campeonato. Con la victoria como pensamiento único afrontan los amarillos el encuentro ante el Albacete en el regreso al estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las cinco de la tarde) el último domingo del mes de agosto (el día 31).

El retorno a casa coincide, tras aquel exitoso estreno (1-0 sobre el Mirandés en el episodio inaugural), con el último compromiso justo antes de la clausura, la noche del lunes 1 de septiembre, de un mercado de verano que va por un camino diferente al del recorrido del torneo. El Cádiz CF, como su adversario y la mayoría de los equipos de Segunda División, juega con la plantilla aún incompleta a la espera de los movimientos finales, aunque en su caso Gaizka Garitano dispone de margen para armar un once que salte al césped dispuesto a competir a tope con el aliciente añadido de contar con el aliento de la afición desde la grada.

El cuadro gaditano comparece en su feudo después de haber abrazado un valioso empate (1-1) en el terreno del Leganés que le hace mantenerse invicto. Presenta una cuenta de cuatro puntos de seis y enfrenta a un contrincante que sólo lleva uno tras empatar en el primer envite (4-4 en Almería) y perder (2-3) en el Carlos Belmonte ante el Racing de Santander el pasado fin de semana. El cuadro manchego demuestra que es capaz de lo mejor y lo peor y es, por tanto, un rival imprevisible. No conoce el triunfo pero ha estado por delante en el marcador en los dos partidos.

Los de casa están obligados a cuajar una actuación muy seria tanto en defensa como en ataque para contar con opciones reales de quedarse con los tres puntos y dar un paso más en su noble intención de transformar su estadio en una fortaleza.

Es posible que el entrenador realice alguna modificación en la alineación, con papeletas para que Brian Ocampo disfrute de su primera titularidad de la temporada y la duda de si apuesta por dos o tres centrocampistas. Javier Ontiveros está prácticamente descartado por problemas físicos y en principio tampoco están disponibles David Gil y Fali. Víctor Aznar volverá a ser el guardián de la portería. El técnico apura hasta el domingo para definir una convocatoria en la que podría entrar Iuri Tabatdze.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra, De la Rosa, Brian Ocampo, Suso y García Pascual.

Albacete Balompié: Mariño, Fran Gámez, Jon García, Javi Gómez, Jogo, Agus Medina, Riki, Javi Villar, Lazo, Puertas y Jefté.

Árbitro: Miguel González (comité asturiano).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 17:00 (LaLiga Hypermotion TV, Dazn, Movistar, Orange).