El Cádiz CF, a por Luengo si sale del Oviedo

El Cádiz CF continúa activo en el mercado de verano con el objetivo de completar la plantilla antes de las doce la noche del lunes 1 de septiembre, cuando finaliza el plazo de inscripción de jugadores.

Después de haber acometido una decena de fichajes durante el perido estival, el club pretende cerrar otros dos más para tener alternativas en el centro de la defensa y la delantera tras la salida de Víctor Chust (Elche) y Chris Ramos (Botafogo).

La dirección deportiva maneja varias alternativas para ambas posiciones a la espera de que cuajen negociaciones que están en marcha. Hay poco tiempo pero es habitual que se cierren operaciones en las últimas hora de mercado.

Uno de los nombres que suena para el eje de la zaga es el de Oier Luengo, futbolista del Real Oviedo (Primera División) que parece que no entra en los planes de su entrenador, Veljko Paunovic. De hecho, el técnico dejó al futbolista vasco fuera de la convocatoria para el encuentro de la tercerra jornada de Liga que su equipo jugaba contra la Real Sociedad la tarde del sábado 30 de agosto.

El cuadro asturiano tiene exceso de centrales y el perjudicado puede ser el Luengo, que acaba de iniciar su cuarta campaña de carbayón. Acumuló 89 partidos con el Oviedo en sus tres primeros cursos y participó en el ascenso, pero ahora parece que se queda sin sitio pese al empeño del jugador por tratar de quedarse en la élite. De hecho, fue titular en los dos primeros envites del curso 2025-26 aunque esta semana han llegado Eric Bailly y David Carmo.

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y además de central puede desenvolverse como lateral derecho. Según La Nueva España, el Cádiz CF es uno de los conjuntos que pretende llevarse a Luengo para reforzar el centro de la zaga. El Granada también lo quiere y el Real Zaragoza se interesó por él hace un par de semanas.