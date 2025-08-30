El Albacete viaja a Cádiz sin el campeón de la 'Champions' y con un gaditano en la convocatoria

Jugador del Albacete antes de subir al autobús para viajar a Cádiz.

El Albacete Balompié salió con destino a la capial gaditana a primera hora de la tarde del sábado 30 de agosto para enfrentarse el domingo al Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las cinco de la tarde) en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion.

La expedición castellano-manchega realizó el desplazamiento en autobús con 21 futbolistas, de los cuales 17 son del primer equipo y cuatro pertenecientes a categorías inferiores. El viaje por carrereta dura cerca de seis horas más el tiempo de duración de cada parada.

Son cuatro las ausencias en el conjunto entrenado por Alberto González. No están disponibles los centrales Jesús Vallejo y Pepe Sánchez, el lateral derecho Lorenzo Aguado y el medio Antonio Pacheco. Todos son bajas por problemas físicos. El central Vallejo, campeón de la 'Champions' con el Real Madrid, se cae de la lista por segunda semana consecutiva.

La buena noticia para el queso mecánico es el regreso de Higinio Marín. El delantero se estrena esta temporada en una convocatoria tras dejar atrás una lesión aunque parece poco probable que sea titular.

La lista del Albacete está integrada por Diego Mariño, Raúl Lizoain, Fran Gámez, Jon García, Jogo, Agus Medina, Javi Moreno, Puertas, Riki, Higino Marín, Jefté, Valverde, el gaditano de Sanlúcar José Carlos Lazo, Meléndez, Javi Villar, Escriche y Jon Morcillo, además de los canteranos Jota, Dani, Capi y Velilla.

La expedición hará noche en Cádiz, en el Hotel Playa Victoria, y desde allí saldrá el domingo al estadio, que está muy cerca.

A la finalización del encuentro, el equipo visitante volverá a Albacete en autobús y el lunes entrenará, desde las 12 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.