Alberto González habla de la madurez del Cádiz CF

El entrenador del Albacete, Alberto González, habló este viernes de lo que espera de su equipo frente al Cádiz CF, en la tercera jornada de Liga, después de sumar solo un punto en este arranque de competición.

Para empezar, el técnico dice que "con dos partidos las estadísticas hay que cogerlas con alfileres". "Frente al Almería nos tiraron 31 veces y en el segundo partido bajamos bastante y debemos seguir bajando ese dato. Jugamos contra dos equipos que tienen capacidades ofensivas muy altas, de las más altas de la categoría y eso también condiciona". Dentro de ese análisis, recordó que "el Cádiz jugó más de 90 minutos con un hombre más su partido contra el Mirandés y eso tergiversa absolutamente todos los registros, todos los datos".

No obstante, Alberto González no negaba la realidad de los suyos. "Es evidente que tenemos que seguir mejorando a nivel defensivo porque no es normal recibir siete goles en dos partidos y en la medida que consigamos mejorar empezarán a llegar los resultados".

Actualidad de su equipo: "Seguimos incrementando la enfermería tras el percance en el entrenamiento de Pacheco. Se han juntado percances accidentales. Por tener poca gente la posibilidad de que todos puedan competir es mayor y, además, tenemos un filial cuyos jugadores nos están aportando y nos dan nivel entrenando; están preparados para poder competir con nosotros". De la larga lista de lesionados, el único con posibilidades de recuperarse y viajar a Cádiz es el delantero Higinio.

Su opiión sobre el Cádiz CF. "Igual que nosotros mantiene gran parte del bloque y también al entrenador, por lo que ya tienen conceptos afianzados. Es uno de esos equipos que viene manteniendo una línea, con grandes individualidades y que cada vez está más consolidado a nivel colectivo. Apostaron por dos chicos jóvenes arriba que les están dando ese plus de intensidad y ese plus de velocidad para salir como son De la Rosa y Álvaro García, algo que les podía faltar el año pasado por ser un equipo más veterano. Creo que es un equipo peligroso y mucho más en su campo, con su afición empujando", añadiendo que "están consiguiendo que el rival les genere muy poco, aunque tener un partido contra un rival con un hombre menos es normal que tenga una media baja de situaciones de gol en contra".