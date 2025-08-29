Cádiz CF-Albacete: hora y dónde ver en TV

El Cádiz CF quiere corroborar este fin de semana su buen arranque liguero, en el que ha sumado una victoria ante el Mirandés y un empate meritorio en su visita a Leganés. Para ello, regresa a su hogar para enfrentarse al Albacete, uno de los equipos que a priori mejor ha fichado de LaLiga Hypermotion y con un juego netamente ofensivo. Esto tiene sus pros y sus contras, ya que lleva seis goles a favor y siete goles en contra en tan solo dos jornadas.

El conjunto de Gaizka Garitano llega a la tercera jornada de la competición con un ojo puesto en el césped y otro en el final del mercado de fichajes, del que el técnico vasco está muy pendiente para cerrar la llegada, al menos, de un central y un delantero. Las miradas se centrarán en la última incorporación cadista, el extremo georgiano Iuri Tabatadze, que podría contar con sus primeros minutos vistiendo la elástica amarilla.

En cuanto a la enfermería, no existen grandes cambios, ya que siguen lesionados Fali, David Gil, Mwepu y Luis Hernández. Asimismo, Ontiveros sigue entre algodones, por lo que es duda para este envite. Por su parte, el Albacete no podrá contar con Antonio Pacheco ni con Lorenzo, ambos lesionados.

Horario del Cádiz CF-Albacete

El encuentro entre el conjunto amarillo y el cuadro manchego correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el domingo 31 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 17.00 horas.

Dónde ver el Cádiz CF-Albacete

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y Alberto González se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.