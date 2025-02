Plat: "Nos habíamos preparado para diferentes escenarios"

El entrenador del Castellón, Johan Plat, se lamentaba en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla de la disponibiidad y el control de su equipo en el segundo periodo porque a efectos del resultado no tuvo transcendencia.

Valoración del partido de su equipo contra el Cádiz CF. "Hemos controlado el partido, sobre todo en la segunda parte. Estoy contento con la actuación del equipo en un campo complicado como es este aunque no me puedo ir feliz por el empate que hemos obtenido. No es fácil competir en este estadio por el ambiente y la presión de la gente", recalcaba sobre la capacidad mental de sus futbolistas.

Plat aseguraba que no les ha sorprendido el rival y que tenían claro cómo jugarle. "Nos habíamos preparado para diferentes escenarios de partido aquí, pero siempre con una idea base que al final se ha dado. Creo que hemos estado bien a nivel defensivo y eso nos ha ayudado para qu eellos llegaran menos y tuvieran poco peligro. Sabemos que los equipos nos presionan fuerte arriba y solo hemos regalado dos contras en todo el partido. Esto quiere decir que lo hemos hecho bien".