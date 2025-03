Pellicer: "No creo que hayamos merecido la derrota"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga con pasado como jugador del Cádiz CF, estaba contrariado a la hora de enjuiciar la sucedido en el césped. "Competir siempre compite el equipo. Ha sido un partido con pocas situaciones, muy cerrado. No hemos estado fluidos con la pelota. Hubo tramos en los que estuvimos bien, pero dos acciones muy esporádicas nos condenaron. Encajas el primer gol y en la siguiente acción, el segundo".

Marcador injusto. "El merecimiento no va acorde al resultado. Viendo el transcurso del partido, no creo que hayamos merecido la derrota. Era un partido de empate y no cometer errores".

Paso atrás tras las buenas sensaciones contra el Almería. "Teníamos muchísima ilusión tras el partido en Almería y las dos victorias anteriores. Pero tenemos que recordar de dónde venimos. Nuestra realidad es la que es. Estamos compitiendo todos los partidos y tenemos que centrarnos en llegar a los cincuenta puntos".

Su partido. "No hemos estado bien, pero no nos han superado. No me voy a quejar de las bajas. Si volviera a empezar el partido, haría el mismo once. Hay momentos en los que hemos dado carta blanca a ciertos jugadores y eso es peligroso".

Respecto a la situación de algunos jugadores, Pellicer dijo que "Rahmani no está teniendo protagonismo, pero lo tendrá". "Dioni está trabajando muy bien, pero es ventajista acordarse ahora de los que no juegan. Tenemos que darle confianza a los chicos y entender que esto es fútbol".