Paunovic habla de dos partidos diferentes

Paunovic trata de ver la botella medio llena a pesar de que su equipo no pudo alcanzar el ascenso directo después de vencer 2-1 al Cádiz CF, si bien no acompañó el resultado del Elche en Riazor.

"Es muy positivo acabar la temporada regular de esta manera. Ya daré un poco más de detalles, pero terminar con nota positiva y con el equipo donde está es bueno, gestionando las tarjetas además. Falta ver el desenlace de las sobrecargas después del partido. La gente nos ha apoyado muchísimo, el recibimiento ha sido espectacular. La primera parte se jugó muy bien. No me gustó cuando se marcó el primer gol porque dejamos de jugar. Ahí se aprovecharon, en la pausa de hidratación obligada, ahí apretamos. La segunda parte ha sido un mazazo por conocer el resultado en La Coruña. Sabíamos que teníamos que ajustar los objetivos para quedar terceros. No fue un buen tiempo, el Cádiz aprovechó eso y poco a poco fueron mejorando. Eso es consecuencia de las circunstancias que teníamos. Cambió el partido y el contexto".

Sin derrota en este tramo final de Liga. "Me ha gustado mucho nuestra línea defensiva. Quizá no tuvimos un buen equilibrio entre el medio del campo y el ataque, pero la defensa estuvo sólida".