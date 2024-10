Paco López: "No acepto que digan que nuestro equipo no tiene identidad"

Rueda de prensa de Paco López, en la previa del encuentro que este sábado disputa el Cádiz CF contra el Real Oviedo (16:15 horas) en el Nuevo Mirandilla. Una cita con tensión por la delicada situación del conjunto amarillo, que tiene a su entrenador en la cuerda floja.

Una semana cargada para preparar la cita. "Poco tiempo entre partido y partido. Es algo que sabíamos. El equipo está preparado para mañana. En la planificación estaba previsto entrenar ayer si el Eibar no nos daba permiso entrenar después del partido. Llegamos ayer tarde y así estaba previsto", aclaraba como parte del plan de trabajo.

Lo sucedido en Eibar. "El equipo salió muy enchufado y la primera media hora estuvo bien. Tienes la primera y no la haces y en una transición nos hicieron el 1-0. Luego fue más corazón que cabeza y jugamos acelerados, que no es algo nuevo. Contento con el compromiso y el trabajo. No puedo negar eso. Es una evidencia que el rival, con poco, saca el partido. Llegará el momento que será al revés. Nos falta gestionar mejor los momentos del partido. Nos tiene que venir un partido así, que es lo que perseguimos. Es un lastre cada vez que cometemos un error y el rival nos hace daño".

Problemas del Cádiz CF a balón parado. "Hace dos semanas y el partido pasado en casa tuvimos buenas accciones a balón parado. El otro día es cierto que nos faltó convencimiento. Los movimientos se hacen bien y dónde hacer daño, pero hay que ser más agresivos en esas jugadas de ataque", explicaba Paco López.

Las dudas por la identidad del equipo. ¿A qué juega este Cádiz CF? "No estoy de acuerdo. Cuando los resultados no van bien, entiendo que se digan esas cosas. Veo y analizo, y no estoy de acuerdo. Trato de analizar las cosas. De lo que se ve en el campo, cada uno interpreta lo que quiere. Los jugadores saben el plan. Otra cosa es que luego hay que ejecutar las acciones. Eso no quita que yo me equivoque en el planteamiento de partido y en los cambios. Lo respeto en vosotros, pero no en otros entrenadores. No acepto que digan que nuestro equipo no tiene identidad y no sabe a qué juega. Es verdad que por detrás en el marcador no salen las cosas. Pero veo al equipo comprometido", indicaba como mensaje a colegas de profesión como Álvaro Cervera, que hace poco cuestionó el estilo del equipo.

El dibujo con las líneas más juntas. "Tratamos de corregir todo lo que vemos que no se hace bien. Hemos jugado con un 4-4-2, 4-3-3... tratamos de encontrar ese equilibrio. Cuando no ganas sale esto porque esto es fútbol. Cada uno es lo que ve y tiene su opinión. Trataremos de acertar y que los planes del partido salgan mejor".

Estado anímico del vestuario del Cádiz CF. "Están jodidos por la situación, pero la mayoría llevan años jugando al fútbol. Tratamos de ser más prácticos y poner el foco en el trabajo. No valen las cabezas bajas. El otro día lo dieron todo. Lo único que se les puede decir es el acierto. Luego hay matices del partido en los que se les deben exigir otras cosas. Hay ganas de revertir la situación", aseguraba el técnico cadista.

El Oviedo. "Uno de los mejores equipos con balón de la categoría. Tiene un jugador que al margen de la edad da mucho, que es Santi Cazorla. Es uno de los equipos con más posesión de la Liga. Tiene extremos habilidosos y gente en medio que se asocia bien. Es un buen equipo. Tal y como tenemos la situación nos da igual. Hay que respetarlo y tratar de ser mejor que ellos y buscar el aplauso de la gente. Sé el ambiente que puede haber", indicaba con cierta preocupación.