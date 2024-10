Cervera habla claro de lo que le sucede al Cádiz CF

Un entrenador con pasado en el Cádiz CF y en el Racing de Santander que le pilla cerca el duelo del próximo domingo (14:00 horas) entre gaditanos y cántabros, a los que estuvo muy unidos en su carrera profesional.

Álvaro Cervera habla estando el Cádiz CF por medio, lo que siempre se agradece por el sentimiento que guarda hacia el amarillo y azul. Ha aportado su punto de vista en Play Segunda de Cadena SER, para exponer sus impresiones.

"El Cádiz es un poco que se siente casi obligado a ascender al año siguiente y se encuentra en una situación que no es fácil. Me llama la atención que Cádiz y Almería son los más goleados, no es porque sean malos defensores o porque tengan malos defensas o no defiendan bien. Es porque se sienten obligados a algo que les hace ser equipos muy vulnerables. Cada uno lo ve de una manera, pero en Segunda no es esa la forma de manejarte", explicaba.

Fiel a su principio futbolístico, que llevó a rajatabla en el Cádiz CF, indica que es clave cerrar la portería. "Les penaliza encajar. Si metes tantos goles, cerrando un poco la portería, imagínate dónde estás. No soy de los que opina que para meter te tienen que meter. Si metes es porque tienes buenos jugadores. Manteniendo la portería a cero si tienes buenos jugadores la mayoría de los partidos los terminas ganando, puede que el juego no sea el más brillante. Al principio piensas en una cosas, pero luego quieres que el equipo gane, que saque puntos y lo demás lo dejas atrás. Lo importante son los puntos. Cuando hablan que quieren ser protagonistas, el protagonista es el resultado".

Cómo pierdas más de siete u ocho partidos sabes que es imposible estar arriba"

El ex técnico del Cádiz CF conoce perfectamente lo que supone la división de plata, donde entrenó por última vez, al Oviedo, antes de quedarse sin equipo. "Hay unas normas no escritas, pero desde dentro se sabe cuántos partidos tienes que perder, empatar o ganar para estar en diferentes situaciones. Cómo pierdas más de siete u ocho partidos sabes que es imposible estar arriba. No es importante la posición, sino una dinámica que se te vea dónde vas a estar".

Cervera piensa que la situación de los amarillos es reversible. "La Segunda es una categoría de rachas, tiene ese aliciente. Hasta casi el final te da opción de estar arriba. Tienes la posibilidad de que ganando doce partidos puedes estar arriba. Nosotros no vamos al campo a ver un espectáculo, vamos para hacer un trabajo y que nos salga bien".